«У нас дуже складні відносини». Каллас заявила про наміри адміністрації Трампа розділити Європу

Їм не подобається Європейський Союз, заявила Кая Каллас, маючи на увазі США (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю Financial Times (FT), опублікованому 13 березня.

«Я думаю, що всім важливо розуміти, що США дуже чітко заявили про своє бажання розділити Європу», — сказала вона.

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Каллас додала, що «їм не подобається Європейський Союз».

За її словами, підхід Вашингтона нагадує тактику, яку використовували противники ЄС.

«У нас дуже складні відносини», — заявила Кая Каллас.

За її словами, серед 27 країн ЄС є розбіжності з приводу того, як будувати відносини зі Сполученими Штатами.

Каллас висловила переконання, що країни блоку не повинні прагнути вести справи з президентом Дональдом Трампом на двосторонній основі та закликала європейців згуртуватися.

«Їм не подобається, коли ми разом, тому що тоді ми стаємо рівними за силою», — наголосила Кая Каллас.

11 березня агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, що мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, анонсованих раніше.

Торговий представник США Джеймісон Грір оголосив, що його офіс почне розслідування відносно понад десятка країн відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про «надлишкові виробничі потужності».

Такі розслідування необхідні президенту США для того, щоб в односторонньому порядку запровадити мита на імпорт із певних країн, які, як він вважає, застосовують несумлінну торговельну практику. Очікується, що Вашингтон почне розслідування в тому числі проти ЄС.

Своєю чергою ЄС попередив про «тверду і пропорційну» відповідь на будь-яке порушення угоди зі Сполученими Штатами, укладеної торік.