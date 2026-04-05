«У нас була схожа проблема». Зеленський розповів, як Україна може допомогти в розблокуванні Ормузької протоки

Вантажне судно в Перській затоці, недалеко від Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Про це український лідер заявив в інтерв'ю для The Associated Press, фрагмент якого у неділю, 5 квітня, було опубліковано у його Telegram.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі. Вони використовували широкий спектр засобів для блокування — не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого», — зазначив він.

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Однак, підкреслив Зеленський, Україна знищила частину Чорноморського флоту РФ й змусила ворога відступити від коридору.

«Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам», — нагадав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз продовольчий коридор перебуває під контролем України та працює.

«Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою», — повідомив Зеленський, додавши, що партнери лише просили Україну поділитися досвідом.

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31 березня видання The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

4 квітня Трамп заявив, що Ірану залишилося 48 годин для того, аби укласти угоду з США.

«Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них впаде пекло» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.