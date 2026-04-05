«У нас була схожа проблема». Зеленський розповів, як Україна може допомогти в розблокуванні Ормузької протоки
Вантажне судно в Перській затоці, недалеко від Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має досвід розблокування продовольчого коридору у Чорному морі й готова ним поділитися.
Про це український лідер заявив в інтерв'ю для The Associated Press, фрагмент якого у неділю, 5 квітня, було опубліковано у його Telegram.
«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі. Вони використовували широкий спектр засобів для блокування — не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого», — зазначив він.
Однак, підкреслив Зеленський, Україна знищила частину Чорноморського флоту РФ й змусила ворога відступити від коридору.
«Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам», — нагадав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що зараз продовольчий коридор перебуває під контролем України та працює.
«Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою», — повідомив Зеленський, додавши, що партнери лише просили Україну поділитися досвідом.
31 березня видання The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.
За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.
4 квітня Трамп заявив, що Ірану залишилося 48 годин для того, аби укласти угоду з США.
«Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них впаде пекло» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.