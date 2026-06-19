Деякі країни були вкрай незадоволені контактами президента Європейської ради Антоніу Кошти з країною-агресоркою Росією . Між лідерами європейських країн немає згоди щодо переговорів з Москвою.

Про це йдеться в матеріалі Politico, опублікованому в п’ятницю, 19 червня і присвяченому розбіжностям між європейськими лідерами щодо того, як і коли сідати за стіл переговорів з Росією та хто саме повинен це робити.

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Автори матеріалу підкреслюють, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували ЄС за спроби налагодити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Таким чином лідери двох найбільших європейських країн опинилися на шляху до конфронтації з більшістю інших країн блоку.

Під час несподівано конфліктного саміту в Брюсселі Мерц і Макрон відкинули спроби Кошти, який діє від імені всіх 27 урядів ЄС, налагодити контакт із Кремлем, пише Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів і чиновників, обізнаних із перебігом дискусій. При цьому інші лідери опинилися на боці Кошти.

Ці суперечності свідчать про приховану напруженість у самому серці ЄС щодо підходу до РФ і того, хто має виступати від імені Європи.

Лідери низки країн, які мають найбільш негативне ставлення до РФ, а також Данії та Нідерландів, підтримали Макрона та Мерца, повідомили виданню троє чиновників. При цьому деякі з них висловили безпрецедентне обурення щодо президента Євроради.

Дискусії щодо Росії та України, які відбулися у четвер ввечері без помічників і мобільних телефонів через делікатність теми й тривали на дві години довше, ніж планувалося, виявили появу двох основних таборів, пише Politico.

Макрон і Мерц дотримуються позиції, суть якої полягає в тому, що зараз не час для розмов із Путіним. А коли цей момент настане, ініціативу мають взяти на себе країни Е3 — Франція, Німеччина та Велика Британія.

Інші лідери — «величезна кількість», за словами одного з чиновників ЄС — відстоюють протилежну позицію, заявивши, що це завдання Євросоюзу, і підтримавши Кошту.

Саміт у четвер виявив кілька ліній розлому. Серед них — низка представників ЄС, які висловлюють сумніви щодо того, чому саме Єврорада має взяти на себе роль представника Євросоюзу, тоді як існують Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС.

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Як повідомив один із європейських дипломатів, ім'я якого також не розкривається, Фрідріх Мерц доніс до своїх колег-лідерів думку, що Кошта не повинен виступати в ролі посередника.

Дипломат також зазначив, що Антоніу Кошта поводився «вкрай непрофесійно», оскільки приховував масштаби своїх контактів із Москвою, про які стало відомо лише днями з публікацій ЗМІ.

За словами одного з дипломатів, низка країн була «у люті» через спроби налагодити діалог із Москвою.

З посиланням на трьох дипломатів Politico також пише про те, що деякі лідери дізналися про це зі ЗМІ й були обурені.

У свою чергу, команда Кошти запевнила, що ці контакти «мали єдину мету — налагодити канал зв’язку, щоб, коли настане час, мати дипломатичний канал із РФ для захисту інтересів ЄС».

Як повідомив один із дипломатів, кабінет Кошти поінформував Німеччину, Францію, Велику Британію та Єврокомісію до того, як відбулися телефонні розмови. Водночас троє інших дипломатів заявили, що Берлін про них не попереджали.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

18 червня Антоніу Кошта під час саміту в Брюсселі пояснив лідерам ЄС, що відновлення обмежених дипломатичних контактів з Росією, на його думку, необхідне для збереження каналу зв’язку та захисту інтересів Євросоюзу в майбутньому, писала «Європейська правда» з посиланням на джерела.

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9 червня президент України Володимир Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні заявив, що у потенційних перемовинах з Росією Європа може брати участь у різних форматах, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція (Е3) та ЄС.

«Хто представлятиме обличчя Європи? Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Е3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Е3 це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи», — зазначив президент.

За його словами, Європа має спільно обговорити це і запропонувати свої формати Україні.