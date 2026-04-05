Заповнений скрапленим природним газом (СПГ) російський танкер Arctic-Metagaz , що перебуває під санкціями, продовжує небезпечно дрейфувати в Середземному морі. Іншим суднам рекомендовано до нього не наближатися через загрозу вибуху.

Про це пише французька газета Le Monde, розкриваючи подробиці «тривожної одіссеї» російського танкера-примари.

Лівійська морська влада описала стан російського танкера-газовоза як такий, що «вийшов з-під контролю». Судно, яке прямувало із вантажем у 60 000 тонн СПГ з Мурманська (Росія) в напрямку Порт-Саїда (Єгипет), має величезну пробоїну на рівні ватерлінії після вибуху і пожежі 3 березня.

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Через ризик затоплення екіпаж із приблизно тридцяти моряків було евакуйовано. 277-метрове судно дрейфувало біля берегів Італії, а звідти — до узбережжя Лівії.

Лівійська національна нафтова корпорація відправила буксир на допомогу аварійному кораблю, проте в четвер кабель, що з'єднує його з газовозом, обірвався.

Таким чином танкер знову почав дрейф у міжнародних водах. Усім суднам рекомендували триматися від Arctic-Metagaz на відстані щонайменше 10 морських миль (18,5 км), пише Le Monde.

Низка джерел, що спеціалізуються на морських питаннях, вважають, що судно наближається до Мальти.

Lе Monde також наводить коментар експерта в галузі СПГ, який вказав, що на судні вибухнули два резервуари, але ще два, кожен місткістю 35 000 м³, залишилися цілими.

«СПГ буде поступово нагріватися і випаровуватися через клапани в атмосферу. Цей процес може зайняти близько тисячі днів. Тому існує значний ризик вибуху», — повідомив він.

Експерт наголосив, що Arctic-Metagaz «треба буксирувати і ставити на якір у безлюдному районі узбережжя, далеко від судноплавних маршрутів».

Причина пошкоджень танкера залишається предметом суперечок. Одна з теорій, яку підтримує Москва, припускає, що танкер-газовоз був атакований безпілотником, випущеним українськими силами з лівійського узбережжя.

Але, як вказує експерт Томас Скалабре, досі «українські сили завдавали ударів виключно по нафтових танкерах, які перебувають під санкціями ЄС і не мають вантажу нафти, щоб виключити будь-який ризик забруднення». Вони, підкреслив експерт, завжди цілилися в корму судна, де розміщене машинне відділення, щоб ускладнити ремонт.

Скалабре також акцентує увагу на тому, що «дві пробоїни, виявлені на уламках з лівого і правого бортів, мають квадратну форму». А це не характерно для пошкоджень унаслідок вибуху.

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Експерт дотримується версії про більш ранній інцидент, такий як зіткнення з айсбергом у Північному Льодовитому океані, що спровокувало витік в одному з резервуарів. Ще одна гіпотеза — руйнування мембрани всередині резервуара, що і призвело до вибуху.

Якщо танкер продовжить дрейфувати в бік мальтійського або італійського узбережжя, Європа, безперечно, спробує його перехопити, резюмує Le Monde. Але можливий і інший перебіг подій. На думку експерта в галузі СПГ, «його також може потопити той, хто не зацікавлений у розслідуванні, наприклад, Росія».

Інфографіка: NV

3 березня стало відомо, що в Середземному морі біля берегів Лівії загорівся російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту РФ.

2 квітня Управління портів і морського транспорту Лівії повідомило, що танкер Arctic Metagaz, який дрейфує в Середземному морі без екіпажу і з вантажем скрапленого природного газу, не вдалося відбуксирувати в порт.