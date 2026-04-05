«Вийшов з-під контролю». На борту російського танкера Arctic Metagaz, що дрейфує в Середземному морі, існує загроза вибуху — Le Monde

5 квітня, 11:15
Російський танкер Arctic Metagaz, пошкоджений унаслідок вибуху і подальшої пожежі, продовжує дрейфувати в Середземному морі (Фото: Marina Militare/Handout via REUTERS)

Російський танкер Arctic Metagaz, пошкоджений унаслідок вибуху і подальшої пожежі, продовжує дрейфувати в Середземному морі (Фото: Marina Militare/Handout via REUTERS)

Заповнений скрапленим природним газом (СПГ) російський танкер Arctic-Metagaz, що перебуває під санкціями, продовжує небезпечно дрейфувати в Середземному морі. Іншим суднам рекомендовано до нього не наближатися через загрозу вибуху.

Про це пише французька газета Le Monde, розкриваючи подробиці «тривожної одіссеї» російського танкера-примари.

Лівійська морська влада описала стан російського танкера-газовоза як такий, що «вийшов з-під контролю». Судно, яке прямувало із вантажем у 60 000 тонн СПГ з Мурманська (Росія) в напрямку Порт-Саїда (Єгипет), має величезну пробоїну на рівні ватерлінії після вибуху і пожежі 3 березня.

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Через ризик затоплення екіпаж із приблизно тридцяти моряків було евакуйовано. 277-метрове судно дрейфувало біля берегів Італії, а звідти — до узбережжя Лівії.

Лівійська національна нафтова корпорація відправила буксир на допомогу аварійному кораблю, проте в четвер кабель, що з'єднує його з газовозом, обірвався.

Таким чином танкер знову почав дрейф у міжнародних водах. Усім суднам рекомендували триматися від Arctic-Metagaz на відстані щонайменше 10 морських миль (18,5 км), пише Le Monde.

Низка джерел, що спеціалізуються на морських питаннях, вважають, що судно наближається до Мальти.

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Lе Monde також наводить коментар експерта в галузі СПГ, який вказав, що на судні вибухнули два резервуари, але ще два, кожен місткістю 35 000 м³, залишилися цілими.

«СПГ буде поступово нагріватися і випаровуватися через клапани в атмосферу. Цей процес може зайняти близько тисячі днів. Тому існує значний ризик вибуху», — повідомив він.

Експерт наголосив, що Arctic-Metagaz «треба буксирувати і ставити на якір у безлюдному районі узбережжя, далеко від судноплавних маршрутів».

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Причина пошкоджень танкера залишається предметом суперечок. Одна з теорій, яку підтримує Москва, припускає, що танкер-газовоз був атакований безпілотником, випущеним українськими силами з лівійського узбережжя.

Але, як вказує експерт Томас Скалабре, досі «українські сили завдавали ударів виключно по нафтових танкерах, які перебувають під санкціями ЄС і не мають вантажу нафти, щоб виключити будь-який ризик забруднення». Вони, підкреслив експерт, завжди цілилися в корму судна, де розміщене машинне відділення, щоб ускладнити ремонт.

Скалабре також акцентує увагу на тому, що «дві пробоїни, виявлені на уламках з лівого і правого бортів, мають квадратну форму». А це не характерно для пошкоджень унаслідок вибуху.

Експерт дотримується версії про більш ранній інцидент, такий як зіткнення з айсбергом у Північному Льодовитому океані, що спровокувало витік в одному з резервуарів. Ще одна гіпотеза — руйнування мембрани всередині резервуара, що і призвело до вибуху.

Якщо танкер продовжить дрейфувати в бік мальтійського або італійського узбережжя, Європа, безперечно, спробує його перехопити, резюмує Le Monde. Але можливий і інший перебіг подій. На думку експерта в галузі СПГ, «його також може потопити той, хто не зацікавлений у розслідуванні, наприклад, Росія».

NV
Інфографіка: NV

3 березня стало відомо, що в Середземному морі біля берегів Лівії загорівся російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту РФ.

2 квітня Управління портів і морського транспорту Лівії повідомило, що танкер Arctic Metagaz, який дрейфує в Середземному морі без екіпажу і з вантажем скрапленого природного газу, не вдалося відбуксирувати в порт.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Середземне море тіньовий флот Санкції проти Росії

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