«Росія обрала свій шлях»: у розвідці Швеції прогнозують тривалу загрозу з боку РФ і після Путіна

30 червня, 16:46
Російський диктатор Володимир Путін (Фото: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін (Фото: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів і після того, як завершиться перебування Володимира Путіна на посаді глави країни.

Про це заявив голова військової розвідки Швеції Томас Нільссон, повідомляє Bloomberg у вівторок, 30 червня.

За словами очільника спецслужби, поточна безпекова криза не є короткостроковим явищем.

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«Ми не бачимо цю кризу як тимчасову; Росія обрала свій шлях, і зворотного шляху немає», — наголосив Томас Нільссон.

Він додав, що архітектура безпеки перебуває в стані глибокої, структурної та тривалої стратегічної конфронтації, яку неможливо ігнорувати. Наразі у Швеції не бачать жодних передумов для швидкої зміни влади чи нестабільності режиму всередині РФ, оскільки політична опозиція була фактично ліквідована шляхом заслання, ув’язнення або вбивств, стверджує розвідка.

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За оцінкою розвідки, зараз немає нікого, хто був би здатний трансформувати суспільне невдоволення в політичну альтернативу, а соціологічні дослідження вказують на наявність реальної підтримки серед частини російського населення щодо амбіцій РФ як великої держави.

Попри те, що економіка РФ стикається з серйозними проблемами, режим продовжує утримувати стабільність. Російські чиновники маніпулюють статистичними даними, щоб приховати реальні наслідки чотирьох років повномасштабної війни для економічного зростання та інфляції.

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Нільссон також звернув увагу на довгострокові військові плани Кремля щодо розбудови інфраструктури поблизу східного флангу НАТО, зафіксованої на супутникових знімках. Росія планує створити більші військові структури від північної Фінляндії до самого низу, проте поки що це залишається лише планами, оскільки Москва пріоритетно спрямовує всі ресурси на війну в Україні.

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«Наша оцінка полягає в тому, що як тільки Росія відновить необхідні ресурси та потенціал, вона спробує реалізувати ці плани», — підсумував очільник шведської розвідки.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Володимир Путін Росія Швеція Розвідка Війна Росії проти України

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