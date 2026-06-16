Російський військовий корабель зробив попереджувальні постріли по британській яхті в Ла-Манші — The Telegraph

Про це у вівторок, 16 червня, повідомляє британська газета The Telegraph із посиланням на звіти берегової охорони та власні джерела.

За даними відомства, повідомлення про атаку надійшло від екіпажу цивільного судна під прапором Великої Британії. Інцидент стався, коли яхта проходила в безпосередній близькості від російського фрегата Адмірал Григорович. Російський бойовий корабель здійснив попереджувальні постріли у бік цивільних, щойно відстань між суднами скоротилася.

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Фрегат Адмірал Григорович, який належить до Чорноморського флоту РФ, уже кілька тижнів перебуває поблизу британських територіальних вод. За даними військової розвідки, він виконував завдання з ескортування російських «тіньових» нафтових танкерів, а також демонстративно кружляв біля вітрової електростанції поблизу узбережжя графства Саффолк.

Під час проходу через Ла-Манш за російським фрегатом безперервно стежили два патрульні кораблі Королівського флоту Великої Британії — HMS Mersey та HMS Tyne.

Затримання російського танкера у Британії — що відомо

Джерела видання пов’язують агресивні дії російського капітана з жорсткою спецоперацією Лондона, яка відбулася напередодні. У ніч проти неділі, 14 червня, за особистим наказом прем'єр-міністра Кіра Стармера загін Королівської морської піхоти штурмом узяв під контроль російський танкер Smyrtos. Наразі судно заарештоване біля південного узбережжя Англії, а частина екіпажу перебуває під слідством за системне порушення міжнародних санкцій.