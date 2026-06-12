Російський депутат поскаржився, що РФ на межі соціального вибуху і потрібен «публічний план» завершення війни проти України

Наслідки атаки українських БПЛА на Санкт-Петербург у Росії, 3 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Депутат Державної думи країни-агресорки РФ В’ячеслав Мархаєв поскаржився, що країна опинилася «на межі соціального вибуху» і вимагає представити «план завершення [так званої] СВО», але з урахуванням російських інтересів .

У своїй публікації, розміщеній у Telegram, російський депутат розкритикував «показний"Петербурзький міжнародний економічний форум, який відбувся «на тлі безперервних атак» Сил оборони України, та економічну політику РФ.

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Депутат, зокрема, поскаржився, що за 25 років тарифи зросли на 366%, житлово-комунальна сфера «фактично перетворилася на інструмент вилучення коштів у населення», а «кишені представників влади та наближених еліт не порожніють».

Далі депутат перейшов до теми війни Росії проти України, якої, як він зазначає, «довго уникав».

Мархаєв, зокрема, пише, що в «корупційні скандали поєднуються з тривалими втратами найбільш активного та репродуктивного населення через неефективне керівництво» і скаржиться, що «атаки на наші міста не припиняються, їхня географія розширюється».

Він також поскаржився, що з адміністрації російського диктатора Володимира Путіна «вже заявляють про те, що цілі денацифікації та демілітаризації України фактично зводяться лише до нових територій, а не до всієї країни».

На думку депутата, якщо поточна ситуація не зміниться, «соціальний вибух і хаос стануть більш імовірними». Тому, як вважає Мархаєв, «правлячій владі» необхідно «отямитися».

На цьому тлі депутат зажадав від влади представити «чіткий публічний план завершення СВО», втім, як він пише «виходячиз національних інтересів Росії».

Він також зажадав покласти край зростанню тарифів на комунальні послуги, а систему ціноутворення зробити справедливою. Чиновники ж повинні нести відповідальність за невиконання законів і прямих доручень Путіна.

«Час ілюзій минув», — пише депутат країни-агресорки, попереджаючи, що РФ «на межі соціального вибуху».

10 червня повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевершило за тривалістю Першу світову війну.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 червня, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати російської армії становлять орієнтовно 1 380 120 військових убитими та пораненими.

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20 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року загальні втрати військ Росії перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безповоротні.