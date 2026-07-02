Дослідники дійшли висновку, що Росія могла протягом 18 місяців проводити скоординовану кампанію з використанням дронів для спостереження за ядерними та військовими об'єктами в країнах Європи, запускаючи їх із суден «тіньового флоту».

Про це у четвер, 2 липня, пише The Guardian.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) проаналізували 144 інциденти, що сталися у понад десяти країнах, починаючи з кінця 2024 року. За їхньою оцінкою, російські спецслужби діяли практично безкарно, тоді як європейські держави виявилися неготовими ефективно реагувати на такі загрози.

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Протягом цього періоду безпілотники неодноразово фіксували над військовими авіабазами та аеропортами, однак жоден із них не був збитий або захоплений силами країн Заходу. На думку авторів дослідження, це свідчить про слабкі місця системи протиповітряної оборони НАТО, яка більше орієнтована на боротьбу з традиційними військовими загрозами.

Серед імовірних цілей називають британську авіабазу Лейкенгіт у графстві Саффолк, де готувалися розмістити американську ядерну зброю, а також французьку базу атомних підводних човнів Іль-Лонг у Бретані. За даними дослідників, над цими об'єктами літали безпілотники без озброєння, які могли запускатися з морських суден.

Хоча уряди європейських країн офіційно не покладають відповідальність за ці інциденти на Росію, старший науковий співробітник IISS Чарлі Едвардс заявив, що представники всіх урядів, з якими спілкувалися автори дослідження, підтримали його публікацію.

«За нашою оцінкою, Кремль із високою ймовірністю провів скоординовану кампанію із застосуванням безпілотних літальних апаратів над територією Європи, яка охопила понад десяток країн НАТО та Ірландію», — сказав Едвардс.

На його думку, така операція стала тактичним успіхом Росії та водночас виявила стратегічні недоліки систем оборони союзників, які виявилися недостатньо підготовленими до протидії невеликим, дешевим і малопомітним безпілотникам.

Експерти припускають, що Росія переслідувала одразу кілька цілей: спостереження за ядерною інфраструктурою, збір розвідувальної інформації, вивчення військової логістики й маршрутів постачання, а також здійснення економічного та психологічного тиску. Найбільшу кількість таких інцидентів зафіксували у 2025 році.

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Зокрема активність припала на вересень і листопад, коли сталося понад 30 випадків, найбільше — у Німеччині. У 2026 році їхня кількість зменшилася після того, як європейські військово-морські сили почали затримувати судна «тіньового флоту».

У дослідженні також зазначається, що під час цієї кампанії могли використовуватися різні моделі безпілотників, хоча їх остаточно не ідентифікували. Одним із найбільш імовірних варіантів називають розвідувальний дрон Orlan-10, який здатний долати до 300 миль і перебувати в повітрі близько 12 годин, що дозволяє запускати його на значній відстані від цілі.

26 червня The Guardian із посиланням на західні джерела повідомляло, що Росія може готувати гібридні провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема ракетні чи дронові атаки, на тлі посилення українських далекобійних ударів по території РФ. За даними співрозмовників видання, такими діями Кремль може прагнути перевірити єдність НАТО та змусити союзників скоротити підтримку України.

11 червня командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг припустив, що Росія може здійснити напад на Німеччину до 2029 року.