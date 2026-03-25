Підготовлені в російських таборах диверсанти мали вплинути на вибори президента Молдови у 2024 році (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Прокуратура Молдови розслідує справу щодо 80 людей, підозрюваних в організації масових заворушень. Принаймні двоє з них можуть бути причетними до диверсій і в інших країнах . Готували диверсантів у російських таборах на Балканах.

Про це повідомило Politico у середу, 25 березня.

Видання зокрема описало, як відбувалося вербування в Кишиневі. Потенційному «клієнту» запропонували поїхати на два тижня за кордон «на активний відпочинок на природі» і пообіцяли заробіток у 300−500 доларів. Більше деталей мала повідомити «контактна особа з Москви».

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Протягом кількох тижнів завербований громадянин Молдови опинився у тренувальних таборах у Боснії та Сербії. Там учасники вчилися керувати безпілотниками, поводитися із вибуховими пристроями та протидіяти правоохоронцям під час заворушень. За даними молдовських розвідувальних служб, інструктори були частиною міжнародної мережі, пов’язаної з російською ПВК Вагнер.

Ці навчання відбувалися безпосередньо перед президентськими виборами у Молдові восени 2024 року. Метою кампанії було усунути від влади проєвропейську президентку Маю Санду. За словами учасників табору, їм сказали, що в разі перемоги Санду на виборах «у Молдові буде війна, як і в Україні».

Слідчі з Кишинева повідомили, що географія операцій із дестабілізації в Європі не вичерпувалась лише Республікою Молдова — вона включала навіть Францію та Німеччину. .

«Цільовою аудиторією» вербувальників були «російськомовні молоді люди». Наразі у Молдові офіційні обвинувачення висунути вже 20 особам.

Анатолій Прізенко, якого молдовські прокурори вважають місцевим вербувальником, фігурує і у французькому розслідування. Франція підозрює, що саме він наймав громадян Молдови, які малювали зірки Давида на стінах у Парижі після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За даними Politico, раніше Анатолій Прізенко займався роздрібним бізнесом і продавав у Молдові косметику шведського бренду Oriflame. На початку 2010-х років він був ненадовго затриманий у зв’язку зі справою про фінансову піраміду, в якій брав участь російський банк. Прізенко був вказаний представником цього банку, повідомляло молдавське видання Ziarul de Gardă.

Невдовзі після цього Прізенко занурився в політику. У 2014 році він агітував за новостворену партію Народний рух за Митний союз, яка виступала за тіснішу економічну інтеграцію з Росією та Білоруссю.

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Прізенко визнав, що організував п’ятьох інших молдаван для малювання зірок Давида з балончиків з фарбою на будівлях у Парижі. Проте він заперечував, що вербував людей до російських навчальних таборів.

Politico звернулося до нього з проханням про інтерв'ю, але він відмовився.