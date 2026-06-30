Чому дронові та ракетні атаки по Україні з Білорусі можуть погіршити становище Росії - журналіст

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому російські дронові та ракетні атаки по Україні з території Білорусі можуть погіршити становище Росії.

Коментуючи в ефірі Radio NV можливість ще більшого залучення Білорусі у війну проти України, Фішман припустив, що може йтися про якусь інфраструктуру, яку можна використовувати для дронових і ракетних атак з боку Білорусі.

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«Але з іншого боку, як тільки і якщо Лукашенко почне ще активніше допомагати Росії в цьому сенсі, Білорусь тоді сама стане мішенню для атак, подібних до тих, які Україна здійснює на території Росії. І це точно не потрібно Лукашенку, але це не потрібно й Москві. Бо, зокрема, бензин, якого так бракує Росії, сьогодні надходить і з Білорусі. З тих НПЗ, які працюють у Білорусі, паливо постачають до Росії. Зрозуміло, що наступним кроком їх буде знищено», — зазначив журналіст.

Він нагадав, що Росії не вистачає засобів ППО для захисту навіть своєї території і білоруські НПЗ вона не захистить.

«Тому, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, якою ця ескалація може бути на вигляд у принципі. Напевно, якоюсь може, але чи не повернеться вона бумерангом одразу ж назад і чи не стане від цього набагато гірше (Росії - ред.)? Це дуже важливе запитання. Можливо, ми чогось не бачимо і не розуміємо. А є відчуття, що ми чогось не розуміємо, тому що щось обговорюють. Але якщо дивитися збоку, не дуже зрозуміло, як ця ескалація суттєво покращить позиції Москви», — підсумував Фішман.

Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

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26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.