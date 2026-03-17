У Німеччині почався суд над трьома українцями, яких підозрюють у роботі на Росію

Ймовірних російських агентів затримали у травні 2025 року, відтоді вони перебували під вартою (Фото: pexels.com)

У німецькому місті Штутгарт перед судом постали троє громадян України, які проживають у Німеччині і є підозрюваними у справі про шпигунство на користь РФ .

Про це повідомила Deutsche Welle у вівторок, 17 березня.

Трьох чоловіків віком 22, 25 та 30 років підозрюють у встановленні GPS-пристроїв на поштових посилках. Трекери ймовірно знадобилися для збору інформації про те, як саме товари доставляються з ЄС до України.

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За версією слідства, українці збирали таку інформацію у містах Констанц і Кельн, щоб передати іїї до Москви.

Також фігурантів звинувачують у спробі підкласти вибухівку в посилки, що прямували до Німеччини або тих частин України, які Росія намагається окупувати.

У січні двом громадянам України у Німеччині було пред’явлено обвинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки. Як повідомляла Федеральна прокуратура, йшлося про Данила Б. і Владислава Т., затриманих 9 і 10 травня 2025 року і відтобі відправлених під вартою.

Згодом обвинувачення було висунуто і ще одному українцю — Євгену Б., заарештованому 13 травня 2025 року у Швейцарії і екстрадованого до Німеччини.