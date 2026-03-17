«Роблять це дуже відкрито». Росія перетворила Відень на найбільший майданчик для радіоелектронного шпигунства на Заході - FT

Росія перетворила столицю Австрії , Відень, на найбільший майданчик для радіоелектронного шпигунства, повідомляє Financial Times , посилаючись на представників західних розвідок і аналіз супутникових знімків.

Європейський дипломат заявив у коментарі виданню, що з Відня ведеться спостереження за урядовими та військовими комунікаціями країн НАТО. Також експерти стверджують, що звідти також відстежують зв’язок на Близькому Сході та в Африці.

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Представник однієї із західних розвідок у Відні повідомив, що за останні два роки на дахах російських об'єктів встановили нові антени і «незвичайні» конструкції.

При цьому спецслужби звертають увагу на те, що РФ часто змінює положення окремих антен. Так, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки одна з великих антен була переорієнтована, а вже наступного дня повернулася на колишнє місце. Також зазначається, що більшість антен спрямована на захід.

«Ми ідентифікували чотири супутники: Eutelsat 3B і 10B, а також SES5 і Rascom QAF1. Усі вони використовуються для забезпечення зв’язку між Африкою та Європою», — зазначив Еріх Мехель із групи NomenNescio.

Інфографіка: NV

Він також зазначає, що столиця Австрії підходить для такого виду шпигунства, адже в недалеко розташована одна з найбільш ключових станцій супутникового зв’язку Європи.

Австрійська столиця також привертає увагу через численні міжнародні організації, серед яких ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК, що підтримують комунікації через супутники. За словами одного з істориків, радіоелектронну розвідку у Відні ведуть інші країни.

«Просто росіяни роблять це дуже відкрито і часто досить грубо», — додав він.

19 грудня видання Associated Press у своєму розслідуванні наголосило, що російські диверсії, підпали, підриви та інші гібридні атаки в країнах Європи коштують Москві мінімальних грошей і ризиків, проте перевантажують розслідуваннями європейські розвідки, поглинаючи ресурси безпеки країн ЄС.