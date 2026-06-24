Тужать за «духом Анкориджа». Росія вперше почала звинувачувати США в невиконанні «домовленостей» саміту на Алясці — Reuters

Жодних «домовленостей» Путіна і Трампа після саміту на Алясці ніколи не було озвучено (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Росія почала звинувачувати Сполучені Штати у невиконанні «домовленостей», яких нібито досягли Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці у серпні 2025 року, констатує агентство Reuters , яке звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопосадовців протягом трьох днів.

Агентство нагадує, що після минулорічного саміту на Алясці Москва часто заявляла про т.зв. «дух Анкориджа» — цією фразою РФ скорочено позначала уявлення про те, що тоді Трамп нібито підтримав центральну вимогу Кремля про відмову України від усього Донбасу включно з неокупованими територіями в обмін на заморожування лінії фронту на решті ділянок.

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Натомість США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

Утім, тепер російські чиновники почали звинувачувати США в порушенні таких «домовленостей».

Reuters відзначило, що першим із таких звинувачень за останні дні стала заява помічника Путіна Юрія Ушакова в неділю, 21 червня. Тоді Ушаков заявив, що, мовляв, «на даний момент одна сторона, як і раніше, віддана тим розумінням, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, судячи з усього, зараз можна сказати вже про це, виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості».

У вівторок, 23 червня, міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що зустріч на Алясці «як і європейські дії, була задумана, щоб виграти час для переозброєння» України. «Не хочу навіть про це думати [як про можливий сценарій]. Але насправді вийшло так, як вийшло», — заявив Лавров.

Нарешті, його заступник Сергій Рябков також звинуватив США у відступі від «базових розумінь», досягнутих на Алясці. Утім, він заявив, що діалог зі США продовжиться.

«Ми бачимо за фактом певний відхід від базових розумінь, які були досягнуті президентами Росії і США майже рік тому в Анкориджі», — стверджує Рябков. Він також звинуватив Вашингтон у «зближенні з найбільш шаленою антиросійською політикою», в якій Москва звинувачує союзників США в Європі, зокрема Британію та Францію.

Агентство Reuters нагадує, що протягом року після саміту на Алясці Кремль здебільшого звинувачував Володимира Зеленського у нездатності досягти угоди, однак неодноразово висловлював Трампу вдячність за його зусилля.

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Тож ці нові заяви російських чиновників і звинувачення в тому, що США нібито не виконали своїх «зобов'язань» свідчать про «зростання розчарування в Москві», констатує Reuters. Агентство підкреслює, що ці коментарі російських високопосадовців з’явилися на тлі посилення ударів українських безпілотників по глибокому тилу Росії, включно з атакою на Московський нафтопереробний завод. Також заяви прозвучали після нещодавнього саміту G7, на якому президент України Володимир Зеленський заявив Трампу та іншим західним лідерам, що Київ змінює хід війни.

23 червня Financial Times з посиланням на джерела повідомила, що під час червневого саміту G7 Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» нещодавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії. За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

FT написала, що ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу у війні. Водночас за останні місяці, за словами європейських дипломатів, позиція представників США змінилася: тепер у Вашингтоні вже не вважають, що Москва перемагає.

23 червня The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомив, що Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії.

Видання з посиланням на джерела уточнює, що Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію сісти за стіл конструктивних переговорів.