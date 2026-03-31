У РФ пригрозили країнам Європи, якщо ті нададуть свій повітряний простір українським дронам

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вживе «відповідних заходів», якщо країни Євросоюзу надаватимуть свій повітряний простір для атак українських безпілотників на Росію.

Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, 31 березня, повідомляє російська пропагандистська агенція Интерфакс.

Пєсков стверджує, що російські військові відстежують ситуацію та вивчають її, а також готові зробити необхідні висновки та вжити заходів.

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«Безумовно, ми вважаємо, що, якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов’яже нас зробити відповідні висновки і вжити відповідних заходів», — сказав Пєсков.

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31 березня Оперативний командувач Збройних сил Польщі спростував інформацію про використання польського повітряного простору для атак України на Росію.

Своєю чергою командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг заявив, що повідомлення російські ЗМІ, згідно з якими Естонія та інші балтійські країни «дозволили» Україні використовувати свою територію для запуску БпЛА по російських портів — неправда.

30 березня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не спрямовував БпЛА вбік країн Балтії, коментуючи інцидент із дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії минулого тижня.

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник влучив у димову трубу електростанції в селі Аувере. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БПЛА, який збився з курсу, і що метою атаки була Росія, а не Естонія.

27 березня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії зажадали посилення ППО після інцидентів із безпілотниками в повітряному просторі цих країн.