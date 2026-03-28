Зеленський: Росія проводить зйомку стратегічних об'єктів США та країн Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить супутникову зйомку військових і енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу, що може свідчити про підготовку до можливих атак.

Про це Зеленський сказав у суботу, 28 березня, у розмові з журналістами, повідомляє Укрінформ.

«На агресора потрібно тиснути. Зняття санкцій — це точно не тиск. Виходить, чесно кажучи, дивно: знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об'єктах, і туди входять також країни, які говорять про зняття санкцій або їх знімають. Нехай люди самі роблять висновки», — сказав він.

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Зеленський зазначив, що щодня отримує дані від української розвідки. Зокрема, він поділився інформацією про діяльність російських супутників.

Він підкреслив, що супутники Росії здійснили зйомку військових об'єктів США в регіоні Близького Сходу. Серед них — американсько-британська військова база на острові Дієго Гарсія, а також аеропорти і нафтові родовища в Кувейті і Саудівській Аравії.

«У нас зафіксовано, що раніше вони знімали 20 і 23 березня. 26 березня — нафтогазове родовище Шайбах [Саудівська Аравія], авіабаза Інджирлік [Туреччина], авіабаза Аль-Удейд [Катар] і також щось в місті Хайфі знімали — тут немає точної інформації. (…) От ви мене запитуєте з приводу санкцій — на що це впливає? У цьому списку немає об'єктів в Україні. Знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, американо-англійську базу тощо. Так хто кому допомагає?» — розповів він.

Глава держави наголосив, що росіяни завжди проводять зйомки об'єктів для завдання ударів.

«Коли в Україні іде зйомка об'єктів, ми знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція по знищенню цих об'єктів — енерго- й водопостачання, військових об'єктів тощо. Всі знають, для чого іде зйомка, для чого йде повторна зйомка. Всі знають, для чого потрібна третя зйомка, всі знають, що буде точно завдано удару. Якщо руські це роблять, як можна знімати санкції?» — додав президент.

23 березня Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка повідомляв, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

6 березня газета The Washigton Post із посиланням на джерела писала, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

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18 березня The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляв, що Росія розширює військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

До цього президент США Дональд Трамп вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану у війні на Близькому Сході.

«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так вважаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? Так, ми їм теж допомагаємо. І він так каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: гей, вони це роблять, і ми робимо це, якщо бути чесними», — казав Трамп в етері Fox News.