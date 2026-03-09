У Кремлі заявили, що міжнародного права «більше немає», і Росії потрібно нарощувати свій потенціал

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна — Дмитро Пєсков заявив, що міжнародного права «фактично більше немає» через регіональні конфлікти та «істотну дестабілізацію». Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам 8 березня.

Коментуючи події на Близькому Сході, Пєсков заявив, що «в історії людства ще не таке творилося». При цьому він стверджує, що «усі ми втратили те, що називається міжнародним правом».

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«Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного — навряд чи хтось зараз може сформулювати», — сказав представник диктатора.

Він також заявляє, що Росії зараз «потрібно зосередитися на своїх інтересах і на своєму потенціалі» та нарощувати його там, де його не вистачає.

7 березня російський посол у Британії Андрій Келін заявив, що Росія підтримує Іран у війні з США, РФ не є нейтральною стороною і надає підтримку Ірану. До цього Пєсков стверджував, що Іран не звертався до Росії за якоюсь допомогою на додаток до «політичної підтримки, яку надає Москва».

За даними The Washigton Post, Росія надає Ірану розвіддані про розташування американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує факт, що Іран може отримувати від Росії інформацію для ударів по американських військових позиціях.