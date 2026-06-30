За останній місяць безпрецедентна кампанія України з використання безпілотників набула надзвичайного масштабу, і сувора реальність того, що Кремль, як і раніше, називає «спеціальною військовою операцією», стала очевидною для населення РФ. Однак помилково розраховувати на те, що нинішні проблеми змусять Москву відступити, принаймні в найближчому майбутньому.

Про це пише CNN, констатуючи, що країна-агресорка Росія у вогні, проте не варто чекати, що російський диктатор Володимир Путін змінить курс.

За десятиліття диктатор створив собі відносно тендітний образ безкомпромісного лідера — факт, який робить капітуляцію, відступ чи навіть компроміс у війні проти України вкрай малоймовірними та складними для нього, зазначається у публікації.

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Згідно з найоптимістичнішими західними оцінками, внаслідок вторгнення Путіна було ліквідовано або поранено понад мільйон людей, при цьому російська окупаційна армія РФ досі не захопила чотири українські регіони, на які пред’являє претензії.

Будь-яке врегулювання, яке Москва не зможе оголосити як вирішальну перемогу, може призвести до серйозної внутрішньополітичної напруженості.

Прихильники війни в оточенні Путіна продовжують твердити йому, що Донецьку область можна і необхідно окупувати. І цей аргумент не припиняє існувати тільки тому, що горять російські нафтопереробні заводи.

Зовнішній дефіцит палива в РФ — це болюча для неї реальність, і все ж таки не слід розраховувати на капітуляцію, резюмує CNN.

Паливна криза в Росії — що відомо

1 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, з початку року українські атаки вразили 15 російських НПЗ, внаслідок чого станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти РФ було виведено з ладу.

Як стверджує російське пропагандистське видання РБК, станом на 29 червня офіційні обмеженняна продаж пального встановлені вже більш ніж у 40 регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України. При цьому скарги на перебої надходили з 85 регіонів.

25 червня газета The Wall Street Journal писала, що масовані атаки українських БПЛА перевантажують російську ППО та вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей РФ.

28 червня диктатор Володимир Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ. Він стверджував, шо заборону на експорт бензину запровадили «в інтересах вітчизняних споживачів».

Як зазначає агентство Reuters, атаки Сил оборони України призвели до гострого дефіциту та обвалу внутрішнього виробництва бензину в Росії на 25%.