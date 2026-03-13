Російський диктатор Володимир Путін під час засідання, 9 березня (Фото: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Посольство України в Ізраїлі назвало Росію частиною іранської «осі зла» і попередило, що така співпраця небезпечна для всього західного світу.

У своїй заяві представники посольства закликали західні держави об'єднатися для «зупинки тероризму».

Дипломати зазначили, що днями російський диктатор Володимир Путін під час телефонного дзвінка привітав вище керівництво Ірану з призначенням нового лідера, яким став Моджтаба Хаменеї.

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«Він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) навіть не намагається приховати той факт, що Росія є частиною осі зла», — йдеться в повідомленні.

У посольстві наголошують, що ігнорування цього союзу призведе до катастрофічних наслідків.

«Якщо міжнародна спільнота не зможе об'єднатися зараз, це стане трагедією, наслідки якої відчуватимуться поколіннями», — підсумували дипломати.

Посольство також опублікувало герб Росії, де замість орла зображений Путін і Хаменеї з іранським безпілотником Shahed.

13 березня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників.

6 березня видання The Washigton Post з посиланням на джерела повідомило, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не сказав, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

«Можемо повірити їм [росіянам] на слово. Будемо сподіватися, що вони дійсно не діляться», — підсумував він.