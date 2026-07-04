РФ пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці для передачі тіл загиблих українських військових — росЗМІ
Костянтинівка, знята з дрона українськими військовими, 24 червня 2026 року (Фото: 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'/Handout via REUTERS)
Російське Міноборони пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці з 11:00 до 17:00 за Києвом 6 липня для передачі тіл загиблих українських військових, повідомили російські ЗМІ.
Згідно з цими повідомленнями, у Міноборони РФ заявили, що Україна має дати відповідь на цю пропозицію до 11:00 за Києвом 5 липня.
Заява Росії про захоплення Костянтинівки та реакція Зеленського
Пізно ввечері 3 липня Путін зустрівся з начальником генштабу РФ Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про захоплення Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.
ISW спростував ці твердження і повідомив, що російська присутність у Костянтинівці обмежується невеликими групами диверсантів, розкиданих серед українських позицій.
4 липня Генштаб ЗСУ та Угрупування військ Схід також спростували заяви Путіна. Українські сили продовжують оборону Костянтинівки та завдають ударів по ворогу, який просочується у місто.
Зеленський назвав слова про захоплення Костянтинівки брехнею.
«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський у соцмережах.
Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков озвучив придумане Кремлем пояснення, чому така зустріч не відбудеться.