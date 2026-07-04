РФ пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці для передачі тіл загиблих українських військових — росЗМІ

4 липня, 20:19
Костянтинівка, знята з дрона українськими військовими, 24 червня 2026 року (Фото: 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'/Handout via REUTERS)

Костянтинівка, знята з дрона українськими військовими, 24 червня 2026 року (Фото: 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'/Handout via REUTERS)

Російське Міноборони пропонує Україні припинити вогонь у Костянтинівці з 11:00 до 17:00 за Києвом 6 липня для передачі тіл загиблих українських військових, повідомили російські ЗМІ.

Згідно з цими повідомленнями, у Міноборони РФ заявили, що Україна має дати відповідь на цю пропозицію до 11:00 за Києвом 5 липня.

Заява Росії про захоплення Костянтинівки та реакція Зеленського

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Пізно ввечері 3 липня Путін зустрівся з начальником генштабу РФ Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про захоплення Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

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ISW спростував ці твердження і повідомив, що російська присутність у Костянтинівці обмежується невеликими групами диверсантів, розкиданих серед українських позицій.

4 липня Генштаб ЗСУ та Угрупування військ Схід також спростували заяви Путіна. Українські сили продовжують оборону Костянтинівки та завдають ударів по ворогу, який просочується у місто.

Зеленський назвав слова про захоплення Костянтинівки брехнею.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський у соцмережах.

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Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков озвучив придумане Кремлем пояснення, чому така зустріч не відбудеться.

«Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його у Москві. Все-таки столицею Російської Федерації є Москва, а не Костянтинівка», — заявив Пєсков.
Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Костянтинівка Війна Росії проти України Міноборони РФ

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