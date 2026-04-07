Речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що якщо Росія нападе на будь-яку державу-члена Європейського Союзу, це розцінюватиметься як напад на весь блок. Про це пише Європейська правда у вівторок, 7 квітня.

«Напад на одну з наших держав-членів — це напад на ЄС у цілому», — наголосив Реньє.

Так в Єврокомісії відреагували на російські погрози. 31 березня під час брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вживе «заходи у відповідь», якщо країни Євросоюзу надаватимуть свій повітряний простір для атак українських безпілотників на Росію.

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«Безумовно, ми вважаємо, що якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов’яже нас зробити відповідні висновки та вжити відповідних заходів», — сказав Пєсков.

Тома Реньє зазначив, що в Єврокомісії «бачили повідомлення у ЗМІ» про погрози Росії балтійським державам. Європейський посадовець нагадав про ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких — ініціатива із захисту від дронів та Повітряний щит, які наразі є пріоритетом для Євросоюзу.

27 березня Міноборони Латвії спростувало твердження Росії про те, що держави Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свої території для атак проти РФ. У пресрелізі латвійського оборонного відомства зазначалось, що Росія проводить скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії з метою дискредитації НАТО, розколу суспільства, зниження довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.

31 березня Оперативний командувач Збройних сил Польщі також спростував інформацію щодо використання польського повітряного простору для атак України на Росію.

Своєю чергою командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг заявив, що повідомлення російських ЗМІ, згідно з якими Естонія та інші балтійські країни «дозволили» Україні використати свою територію для запуску БпЛА по російських портах — неправда.

23 березня литовські військові повідомили, що до повітряного простору країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

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У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області РФ. Саме в ніч проти 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ та Усть-Луга.

25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник потрапив у димар труби електростанції в селі Аувері. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БпЛА, який збився з курсу і метою атаки була Росія, а не Естонія.

30 березня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не направляв БпЛА в бік країн Балтії, коментуючи інцидент з дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії.

Водночас він зазначив, що в деяких випадках відхилення БпЛА від курсу були викликані російськими РЕБ, та перепросив у жителів країн Балтії за ці інциденти.