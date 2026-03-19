Російський Су-30 порушив повітряний простір Естонії, МЗС викликало представника РФ

Інцидент стався в другій половині дня 18 березня. Винищувач перебував у повітряному просторі Естонії близько хвилини, при цьому він не мав плану польоту та не підтримував радіозв'язок з естонською авіаційною службою.

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На порушення повітряного кордону оперативно відреагував підрозділ ВПС Італії, який перебуває на авіабазі Емарі в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтійських країн, повідомив Генштаб Сил оборони Естонії.

Міністерство закордонних справ Естонії в четвер, 19 березня, викликало тимчасового повіреного Росії для висловлення протесту і вручення ноти через порушення повітряного простору країни.

Це перше порушення повітряного кордону Естонії російським літаком цього року.

Україна рішуче засуджує чергове порушення повітряного простору Естонії та заявляє, що до подібних провокацій повинна бути нульова толерантність, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава українського МЗС зазначив, що постійні порушення Росією повітряного простору НАТО є ще одним доказом того, що її агресія виходить далеко за межі України.

«Ми рішуче засуджуємо цей безрозсудний вчинок і висловлюємо повну солідарність з Естонією. До таких провокацій має бути нульова толерантність», — наголосив Сибіга.

Він додав, що Росія повинна відчувати постійний тиск і нести відповідальність за свої дії, а союзники повинні залишатися єдиними в захисті колективної безпеки.

У 2025 році РФ регулярно порушує повітряний простір країн-членів НАТО. З вересня російські дрони та літаки, а також невідомі БпЛА, фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, США, Франції, Німеччини та в інших країнах.

Інфографіка: NV

23 вересня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Нью-Йорку Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони заходять у їхній повітряний простір.

26 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що погрози країн НАТО збивати літаки РФ «небезпечні своїми наслідками».