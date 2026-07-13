Тиск не обов’язково веде Кремль до поступок — навпаки, він може сприйматися як підтвердження необхідності жорсткішого курсу (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Росія після завершення війни в Україні навряд чи повернеться до довоєнного статус-кво. Накопичені економічні, демографічні та політичні проблеми зроблять її більш крихкою всередині , але водночас здатною створювати нестабільність за межами своїх кордонів.

Про це пише старший радник з політичних питань в Інституті глобальних змін Тоні Блера Ден Сліт для Independent.

Сліт відзначає, що значна частина західного бачення Росії досі ґрунтується на одному з двох припущень: що тривалий тиск зрештою змусить Москву змінити свою поведінку, або що система наближається до колапсу. Обидва ці припущення неправильно оцінюють природу внутрішніх проблем, які накопичуються в Росії.

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У колонці для Independent він підкреслив, що ці проблеми не є новими і не почалися з повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія стикається з довгостроковими демографічними та економічними проблемами: скороченням працездатного населення, уповільненням продуктивності та зростанням залежності економіки від державного сектору. Війна в Україні посилила ці тенденції — мобілізація й еміграція поглибили дефіцит робочої сили, а оборонні витрати дедалі більше витісняють цивільні інвестиції та соціальні видатки.

Одночасно армія, силові структури та поліція конкурують за скорочуваний кадровий резерв, тоді як окуповані території створюють додатковий тягар для бюджету й управління. Окремо ці проблеми можна контролювати, але разом вони дедалі більше звужують простір для маневру Кремля.

Аналітик звернув увагу на те, що логіка, що лежить в основі значної частини західної політики, була простою: посилення економічного та військового тиску зрештою змусить Росію змінити свою поведінку або зробить її надто слабкою для подальшого протистояння. Однак ця логіка менш застосовна до систем, чия легітимність ґрунтується не на добробуті громадян, а на протистоянні загрозам і збереженні централізованої влади.

За оцінкою Сліта, саме тому реакція Росії на обмеження відрізняється від того, чого очікують багато політиків. У багатьох політичних системах тиск сприяв би пом’якшенню курсу: проведенню реформ для зменшення напруження або відступу для збереження ресурсів.

Він пише, що російська система працює інакше. Її легітимність ґрунтується не на забезпеченні економічного добробуту, а на протистоянні ворожому зовнішньому світу та збереженні авторитету держави. Відповідно до цієї логіки, тиск не є доказом того, що нинішній курс зазнає невдачі. Навпаки, він сприймається як підтвердження того, що загроза є реальною.

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На думку автора, тиск не обов’язково веде Кремль до поступок — навпаки, він може сприйматися як підтвердження необхідності жорсткішого курсу. У результаті обмеження породжують не обережність, а внутрішню крихкість і більшу нестабільність за межами Росії.

Сліт наголосив, що попри те, що масштабний військовий конфлікт не можна виключати, демографічні проблеми, дефіцит ресурсів і зростання оборонних витрат ускладнюють для Росії проведення довготривалих операцій високої інтенсивності. Натомість Москва, ймовірно, частіше використовуватиме дешевші інструменти тиску — кібератаки, диверсії, інформаційні кампанії, енергетичний вплив і дії через посередників.

Висновок аналітика полягає в тому, що політикам варто відійти від мислення в категоріях лише двох сценаріїв — краху Росії або зміни її поведінки. Необхідно готуватися до Росії, яка зберігатиме здатність створювати тривалу нестабільність незалежно від того, як завершиться війна.

На думку автора, це означає, що стійкість критичної інфраструктури та демократичних інституцій слід розглядати як постійну необхідність, а не лише як тимчасовий захід на випадок війни.

Компаніям та інвесторам також варто сприймати ризики, пов’язані з Росією, як структурну загрозу, а не як тимчасову кризу, яку можна перечекати до повернення нормальних умов.

Сліт вказує, що малоймовірно, що відбудеться повернення до довоєнного статус-кво. Росія, яка постане після цієї війни, найімовірніше, залишатиметься водночас крихкою та нестабільною — і західні уряди, компанії та інституції мають уже зараз готуватися до цієї реальності.