Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що за Орбаном стоїть Москва (Фото: YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах означатиме допомогу РФ.

Про це Сікорський написав у Х 27 березня.

Москва підтримує Орбана, який блокує санкції проти Росії та гроші для України, наголосив очільник польського МЗС.

«Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це насправді так просто», — підсумував Радослав Сікорський.

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Раніше критики за контакти з угорським прем'єром зазнав президент Польщі Кароль Навроцький. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик звинуватив очільника держави у непослідовній політиці та розвороті у бік РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск так само розкритикував Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

23 березня видання RMF24 повідомляло, що президент Польщі Кароль Навроцький провів закриту зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.