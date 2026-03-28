Сікорський заявив, що підтримка Орбана на виборах — це підігрування Росії

28 березня, 17:53
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що за Орбаном стоїть Москва (Фото: YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що за Орбаном стоїть Москва (Фото: YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах означатиме допомогу РФ.

Про це Сікорський написав у Х 27 березня.

Москва підтримує Орбана, який блокує санкції проти Росії та гроші для України, наголосив очільник польського МЗС.

«Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це насправді так просто», — підсумував Радослав Сікорський.

Реклама

Читайте також:
В ЄС сподіваються, що Орбан програє вибори, й Угорщина перестане блокувати рішення щодо України — Reuters

Раніше критики за контакти з угорським прем'єром зазнав президент Польщі Кароль Навроцький. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик звинуватив очільника держави у непослідовній політиці та розвороті у бік РФ.

Читайте також:
Літаки уряду Орбана могли вивозити гроші та коштовності з Росії — журналіст

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск так само розкритикував Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

23 березня видання RMF24 повідомляло, що президент Польщі Кароль Навроцький провів закриту зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Читайте також:
Лідер угорської опозиції Мадяр пообіцяв після виборів усунути з посад усю «мафію» Орбана
Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Польща Угорщина Віктор Орбан Радослав Сікорський

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies