«У мене є звіти». Зеленський заявив, що Росія шантажувала США розвідданими для Ірану

25 березня, 22:45
Володимир Зеленський заявив, що Росія шантажувала США (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Володимир Зеленський заявив, що Росія шантажувала США (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія намагалась шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном, щоб Сполучені Штати зробили те ж саме щодо України. Про це президент сказав в інтерв'ю Reuters, опублікованому в середу, 25 березня.

«У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать, що Росія це робить і каже: „Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні“. Хіба це не шантаж? Безумовно», — сказав Зеленський.

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23 березня президент за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка повідомляв, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

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«Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — зазначав глава держави.

Раніше газета The Washigton Post із посиланням на джерела писала, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

20 березня видання Politico з посиланням на джерела писало, що Росія запропонувала США угоду, згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію. За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

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18 березня The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляв, що Росія розширює військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

До цього Дональд Трамп чи не вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану у війні на Близькому Сході.

«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так вважаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? Так, ми їм теж допомагаємо. І він так каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: Гей, вони це роблять, і ми робимо це, якщо бути чесними», — казав Трамп в етері Fox News.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Володимир Зеленський Росія США Іран Дональд Трамп

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