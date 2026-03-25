«У мене є звіти». Зеленський заявив, що Росія шантажувала США розвідданими для Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія намагалась шантажувати США , пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном, щоб Сполучені Штати зробили те ж саме щодо України. Про це президент сказав в інтерв'ю Reuters , опублікованому в середу, 25 березня.

«У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать, що Росія це робить і каже: „Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні“. Хіба це не шантаж? Безумовно», — сказав Зеленський.

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23 березня президент за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка повідомляв, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

«Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — зазначав глава держави.

Раніше газета The Washigton Post із посиланням на джерела писала, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

20 березня видання Politico з посиланням на джерела писало, що Росія запропонувала США угоду, згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію. За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

18 березня The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляв, що Росія розширює військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

До цього Дональд Трамп чи не вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану у війні на Близькому Сході.

«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так вважаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? Так, ми їм теж допомагаємо. І він так каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: Гей, вони це роблять, і ми робимо це, якщо бути чесними», — казав Трамп в етері Fox News.