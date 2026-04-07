ЗМІ розкрили деталі списку із 55 енергооб'єктів Ізраїлю, який РФ передала Ірану

Росія передала Ірану список із 55 енергооб'єктів Ізраїлю, розподілений на три рівні критичності — від ключових електростанцій до локальної інфраструктури.

Про це у понеділок, 6 квітня, пише The Jerusalem Post, посилаючись на джерело, наближене до української розвідки.

За даними джерела, така інформація може допомогти Ірану завдавати точкових ракетних ударів по енергосистемі країни.

Реклама

У звіті зазначається, що цілі поділені на три категорії залежно від їхньої стратегічної ваги:

Перший рівень — ключові об'єкти виробництва енергії. Їхнє знищення може фактично паралізувати всю енергосистему держави. Серед основних цілей називають електростанцію Orot Rabin.

Другий рівень — великі міські та промислові енергетичні вузли, які забезпечують електроенергією густонаселені райони, переважно в центральній частині Ізраїлю.

Третій рівень — локальна інфраструктура, зокрема підстанції та менші електростанції, що обслуговують окремі регіони й промислові зони.

Російська оцінка вразливості Ізраїлю полягає в тому, що «його енергосистема значною мірою ізольована», зазначає видання. Країна фактично є «енергетичним островом» і не отримує електроенергію від сусідів, тому навіть удари по кількох ключових об'єктах можуть спричинити масштабний і тривалий колапс — із масовими відключеннями та складними технічними збоями, додали там.

5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про понад 50 об'єктів енергосистеми Ізраїлю, переважно цивільної інфраструктури.

У березні президент України заявляв, що Росія передала Ірану безпілотники типу Shahed, про що свідчать дані української розвідки. Він також повідомив, що росіяни надають розвідувальну інформацію іранському режиму. За словами Зеленського, Москва вважає, що може допомагати Ірану, бо, мовляв, США та Європа можуть допомагати Україні з розвідкою у російсько-українській війні.

10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

Реклама:

8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

