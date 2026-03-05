Прибули до Будапешта. Сійярто показав двох українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині — фото

Сійярто разом зі звільненими з російського полону військововими ЗСУ, яких Росія передала Угорщині (Фото: Szijjártó Péter/Facebook)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що двоє звільнених з російського полону військовослужбовців ЗСУ , які мають угорське та українське громадянство, прибули до Будапешта.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото полонених, яких Росія передала Угорщині.

При цьому Сійярто написав, що Угорщина повинна триматися осторонь війни РФ проти України та «захищати кожного угорця від її наслідків».

Реклама

Фото: Szijjártó Péter/Facebook

Фото: Szijjártó Péter/Facebook

Як повідомляє Telex, під час спілкування з журналістами в аеропорту Будапешта він сказав, що російський диктатор Володимир Путін нічого не просив в обмін на військовополонених.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що його «раціональна» зовнішня політика протягом останніх 11 років призвела до «безумовного повернення військовополонених».

Сійярто каже, що Угорщина зв’язалася з росіянами після того, як один із полонених записав відеозвернення до прем'єр-міністра Віктора Орбана, а мати іншого зв’язалася з угорською владою.

Фото: Szijjártó Péter/Facebook

Інфографіка: Szijjártó Péter/Facebook

За його словами, Орбан розмовляв з Путіним 3 березня і попросив розглянути можливість звільнення двох військовополонених.

4 березня Путін заявив, що звільнить двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон. Таку заяву він зробив під час зустрічі з Сіярто, який перебував у Москві з візитом.

У МЗС України заявили, що Москва і Будапешт використовують військовополонених для «політичного піару» перед виборами в Угорщині.

Там додали, що Україна не отримувала від Будапешта інформацію про конкретних осіб, яких нібито передала РФ Угорщині як військовополонених.

2 березня Сіярто викликав посла України, заявивши про триваючу «примусову мобілізацію» в країні, «жертвами» якої, за його словами, стали ще двоє чоловіків угорської національності.