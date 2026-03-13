Гілі вважає, що Путін є єдиним світовим лідером, який отримує вигоду від війни на Близькому Сході (Фото: REUTERS/Tom Nicholson)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників. Про це повідомляє The Guardian .

Гілі відвідав військовий командний центр Великої Британії в Нортвуді, що на північному заході Лондона.

Там начальник об'єднаних операцій генерал-лейтенант Нік Перрі сказав йому, що іранські оператори дронів все частіше переймають тактику росіян.

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Перрі уточнив, що іранські шахеди почали літати на значно нижчій висоті, і це робить їх більш ефективними в ураженні цілей.

«Я думаю, ніхто не буде здивований, дізнавшись, що за деякими тактичними ходами Ірану, а також, можливо, за деякими його можливостями стоїть прихована рука Путіна», — зазначив Гілі.

На його думку, Путін є єдиним світовим лідером, який отримує вигоду від війни на Близькому Сході. Російський диктатор виграє від високих цін на нафту, які допомагають йому отримати нові гроші для війни проти України.

За даними The Guardian, Іран випустив понад 2 тисячі шахедів по всьому Близькому Сходу у відповідь на американо-ізраїльську операцію, розпочату 28 лютого.

6 березня видання The Washigton Post із посиланням на джерела повідомило, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Згодом голова МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном та Росією «не є чимось новим», але не сказав, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

10 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечила обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

«Можемо повірити їм [росіянам] на слово. Сподіватимемося, що вони дійсно не діляться», — підсумував він.