Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко розповів в ефірі Radio NV, чому спікер російського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що Росія веде не «СВО», а справжню війну.

В інтерв'ю Radio NV Денисенко зазначив, що для цього може бути два пояснення.

Перше він пов’язав із продовженням інформаційної кампанії всередині Російської Федерації про те, що вони воюють проти всього світу, та великою інформаційною кампанією про те, чому війну необхідно продовжувати, яка нещодавно почалась в Росії.

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«Оця заява Пєскова може бути частиною цієї інформаційної кампанії, чому потрібно продовжувати війну. А потрібно її продовжувати, тому що „київський режим зірвався з ланцюга“ і б'є по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. У цьому ж інтерв'ю Пєсков зробив заяву про те, що Україна терорист, тому що нищить цивільну інфраструктуру, взагалі немає ніяких військових цілей. Тобто це повністю перекручена логіка, але тим не менше вона є», — пояснив аналітик.

Друге пояснення заяви Пєскова, за словами Денисенка, полягає в тому, що вона може бути частиною підготовки до мобілізації.

«Режим війни означатиме, що Росія має право провести мобілізацію. Путін і без того проводив мобілізацію в 2022 році, але тим не менше, якщо це війна — це вже зовсім по-іншому можна проводити цю саму мобілізацію», — сказав експерт.

5 липня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков поскаржився, що так звана «спеціальна воєнна операція» («СВО») перетворилася на «справжню війну», і пов’язав це з допомогою, яку Захід надає Україні.

Пєсков ниє, що «за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон». Він також стверджує, що західні країни «допомагають Україні цілитися через їхні супутники, допомагають наводити іноземну зброю на наші цілі через всю їхню інфраструктуру».