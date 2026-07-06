Чому Пєсков визнав, що Росія веде не «СВО», а справжню війну — пояснює експерт

6 липня, 20:08
Речник Кремля Дмитро Пєсков 5 липня поскаржився, що російська «СВО» перетворюється на «спражню війну» (Фото: Скріншот відео / Кремль. Новости / Telegram)

Речник Кремля Дмитро Пєсков 5 липня поскаржився, що російська «СВО» перетворюється на «спражню війну» (Фото: Скріншот відео / Кремль. Новости / Telegram)

Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко розповів в ефірі Radio NV, чому спікер російського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що Росія веде не «СВО», а справжню війну.

В інтерв'ю Radio NV Денисенко зазначив, що для цього може бути два пояснення.

Перше він пов’язав із продовженням інформаційної кампанії всередині Російської Федерації про те, що вони воюють проти всього світу, та великою інформаційною кампанією про те, чому війну необхідно продовжувати, яка нещодавно почалась в Росії.

Реклама

Читайте також:
Російські пропагандисти отримали вказівку Кремля приховувати наслідки ударів Сил оборони України по РФ — ЗМІ

«Оця заява Пєскова може бути частиною цієї інформаційної кампанії, чому потрібно продовжувати війну. А потрібно її продовжувати, тому що „київський режим зірвався з ланцюга“ і б'є по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. У цьому ж інтерв'ю Пєсков зробив заяву про те, що Україна терорист, тому що нищить цивільну інфраструктуру, взагалі немає ніяких військових цілей. Тобто це повністю перекручена логіка, але тим не менше вона є», — пояснив аналітик.

Друге пояснення заяви Пєскова, за словами Денисенка, полягає в тому, що вона може бути частиною підготовки до мобілізації.

«Режим війни означатиме, що Росія має право провести мобілізацію. Путін і без того проводив мобілізацію в 2022 році, але тим не менше, якщо це війна — це вже зовсім по-іншому можна проводити цю саму мобілізацію», — сказав експерт.

Читайте також:
«Навіть не натякає на поступки». Путін не збирається починати конструктивні переговори з Україною щонайменше до лютого 2027 року — FT
https://www.youtube.com/watch?v=X7Bj06rAxUM

5 липня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков поскаржився, що так звана «спеціальна воєнна операція» («СВО») перетворилася на «справжню війну», і пов’язав це з допомогою, яку Захід надає Україні.

Читайте також:
Здобутки Росії у поточних наступальних операціях в Україні «прямують до нуля» — Венс

Пєсков ниє, що «за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон». Він також стверджує, що західні країни «допомагають Україні цілитися через їхні супутники, допомагають наводити іноземну зброю на наші цілі через всю їхню інфраструктуру».

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Дмитро Пєсков Війна Росії проти України Радіо NV мобілізація в Росії

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies