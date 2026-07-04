Премʼєр Естонії заявив, що Росія наразі перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли за останні роки

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія зараз перебуває в найслабшому становищі за останні роки, тому союзники повинні посилити військову підтримку України та продовжити тиск на Кремль.

Про це він сказав під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та лідерами Латвії й Литви, пише Укрінформ.

«Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Тож давайте й надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну», — підкреслив Міхал.

Реклама

Очільник естонського уряду наголосив, що останні масовані удари Росії по цивільних об'єктах свідчать про незмінність планів Кремля. За його словами, Москва й надалі прагне окупувати всю територію України та послабити єдність Європи, тому відповіддю має стати ще більша військова допомога Києву.

Міхал також зазначив, що Європейський Союз уже виділив додаткові кошти на підтримку України, однак окремі держави повинні активніше допомагати й на двосторонньому рівні.

«Естонія взяла на себе зобов’язання щороку надавати військову допомогу обсягом щонайменше 0,25% ВВП. І ми можемо зробити ще більше. Минулого року цей показник уже досяг 0,35% нашого ВВП», — додав він.

Крім того, прем'єр закликав Євросоюз без затримок відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС. Він підкреслив, що просування України до членства відповідає не лише її інтересам, а й стратегічним та економічним інтересам самого Європейського Союзу, а також зміцнює безпеку й мир у Європі.

25 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України, та закликав Москву розпочати мирні переговори й припинити бойові дії. Він також наголосив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, а Європа та НАТО готові посилити економічний тиск на Росію.