Премʼєр Естонії заявив, що Росія наразі перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли за останні роки

4 липня, 08:42
Прем'єр Естонії вважає Росію слабшою, ніж будь-коли за останні роки (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Прем'єр Естонії вважає Росію слабшою, ніж будь-коли за останні роки (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія зараз перебуває в найслабшому становищі за останні роки, тому союзники повинні посилити військову підтримку України та продовжити тиск на Кремль.

Про це він сказав під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та лідерами Латвії й Литви, пише Укрінформ.

«Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Тож давайте й надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну», — підкреслив Міхал.

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Очільник естонського уряду наголосив, що останні масовані удари Росії по цивільних об'єктах свідчать про незмінність планів Кремля. За його словами, Москва й надалі прагне окупувати всю територію України та послабити єдність Європи, тому відповіддю має стати ще більша військова допомога Києву.

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Міхал також зазначив, що Європейський Союз уже виділив додаткові кошти на підтримку України, однак окремі держави повинні активніше допомагати й на двосторонньому рівні.

«Естонія взяла на себе зобов’язання щороку надавати військову допомогу обсягом щонайменше 0,25% ВВП. І ми можемо зробити ще більше. Минулого року цей показник уже досяг 0,35% нашого ВВП», — додав він.

Крім того, прем'єр закликав Євросоюз без затримок відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС. Він підкреслив, що просування України до членства відповідає не лише її інтересам, а й стратегічним та економічним інтересам самого Європейського Союзу, а також зміцнює безпеку й мир у Європі.

25 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України, та закликав Москву розпочати мирні переговори й припинити бойові дії. Він також наголосив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, а Європа та НАТО готові посилити економічний тиск на Росію.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Естонія Війна Росії проти України Крістен Міхал

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