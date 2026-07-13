Цього літа або на початку осені Україна здатна буде завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9, заявляв Денис Штілерман (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв’ю Radio NV, що в Росії немає ракет, які б могли стовідсотково збивати балістику.

«Гарна новина для нас, що і в Росії немає таких hit-to-kill ракет, які могли б збивати балістику стовідсотково. Тому щойно ми зможемо атакувати Росію балістичними ракетами, думаю, там будуть такі ж проблеми, як у нас сьогодні», — сказав Веніславський в ефірі Radio NV.

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Він додав, що, на відміну від Росії, Україна має партнерів, які можуть надати їй ракети до Patriot, PAC-3, які здатні збивати балістику та є унікальними у світі.

«Ще є китайські розробки, але розуміємо, китайці навряд нам їх дадуть. А Росія сама працює над тим, щоб забезпечити можливість збивати балістику», — зазначив нардеп.

Українська балістична ракета FP-9 — що відомо

У квітні 2026 року на виставці в польському Жешуві вперше показали макет української балістичної ракети FP-9. Згідно із заявленими характеристиками, вона має дальність 855 км і боєголовку вагою 800 кг, повідомляв Defense Express.

Також відомо, що FP-9 має довжину близько 9,5 метра, а найбільший діаметр становить 1,1 метра. Таким чином, вона буде більшою за російську балістичну ракету 9М723 ОТРК Іскандер, яка має габарити 7,2 метра в довжину та 0,95 метра в діаметрі.

3 червня конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що цього літа або на початку осені Україна здатна буде завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9.

2 липня агентство Bloomberg повідомило, що Україна могла вперше атакувати Росію своєю балістичною ракетою.