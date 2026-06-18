Російський диктатор Володимир Путін на саміті Росія — Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Казані, 17 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Країна-агресорка Росія не перебуває на межі негайного банкрутства, однак «вже доїдає останнє». Втім, уже не гроші є її основною проблемою.

Про це у четвер, 18 червня, заявили у Службі зовнішньої розвідки України (СЗР), спираючись на спільну доповідь Кільського інституту світової економіки (IfW) та Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE).

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Автори не передбачають картини швидкого колапсу, однак фіксують поступове виснаження моделі, завдяки якій Кремль зберігав життєздатність.

Зокрема, ліквідна частина фонду національного добробуту схудла з 6,5% ВВП у лютому 2022 року до 1,8% у 2026. Аби компенсувати бюджетні витрати, Москва продає золото.

Лише за перші місяці поточного року дефіцит федерального бюджету перевалив за 90% річного плану, а нафтогазові доходи в першому кварталі обвалилися майже на 45% відносно 2025 року. Воєнні витрати все активніше фінансуються за рахунок банківських кредитів, які накопичуються на корпоративних балансах як прихована заборгованість.

Але, як з’ясувалося, гроші вже не головна проблема Росії, зазначають у СЗР.

Навіть у тому випадку, якщо ціни на нафту зростуть і нафтогазові надходження відновляться, країна-агресорка не здатна швидко конвертувати їх у додаткову зброю чи живу силу.

Тим часом Китай фактично став головним економічним «рятівним колом» для РФ: його частка у зовнішній торгівлі сягнула 35%, а залежність від китайських товарів подвійного призначення в окремих сегментах перевищує 80%.

Пекін перетворився для Москви на постачальника компонентів, джерело технологій та фінансового посередника.

Автори доповіді наголошують, що Захід має скористатися «вікном можливостей». Серед їхніх пріоритетів мають бути жорсткіший експортний контроль, тиск на компанії КНР, що співпрацюють з РФ, як умова доступу до ринків США та ЄС, нові торговельні обмеження, ефективніше застосування стелі цін на нафту й посилення контролю над схемами обходу санкцій із використанням тіньового флоту.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 червня, за минулу добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 1370 військовослужбовців. З 24 лютого 2022 року по 18 червня 2026 року загальні втрати окупантів склали орієнтовно 1 388 050 осіб.

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10 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони за місяць ліквідують таку ж кількість російських окупантів, яку Росія мобілізує, але чисельність ворожих угруповань на території України все одно зростає.

5 травня президент Зеленський заявив про значні втрати російських військ за місяць, які за квітень перевищили 35 тисяч убитих і тяжкопоранених.

20 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року загальні втрати військ Росії перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безвозвратні.

За його словами, щодня російська армія втрачає не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими.

Величезна перевага Росії в живій силі поступово починає танути. Москві стає дедалі важче компенсувати втрати на полі бою у війні проти України, йшлося у розгорнутому матеріалі CNN, опублікованому 14 червня.