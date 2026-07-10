Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню по лінії фронту

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту і продовжуватиме війну до виконання вимог, раніше озвучених російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Мозамбіку Марією Лукаш, пишуть російські ЗМІ.

«Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ», — стверджував глава МЗС країни-агресора.

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У червні 2024 року Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ стверджував, що Москва готова сісти за стіл переговорів, якщо Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Ще одним ультиматумом російського диктатора була відмова України від планів вступу до НАТО.

Путін також збрехав, що суть його «пропозиції» полягає не в заморожуванні конфлікту, а в нібито «остаточному його завершенні», додавши, що від ухваленого рішення «залежить майбутнє існування України».

9 липня Reuters з посиланням на три джерела писала, що Путін відкидає заклики до мирних переговорів з Україною та може піти на ескалацію війни найближчими місяцями.

За даними джерел Financial Times, очільник Кремля навряд чи почне конструктивні мирні переговори з Україною щонайменше до лютого 2027 року.