Країна-агресор Росія продовжує свою кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на вплив на ядерну стратегію Франції та Великої Британії та рішення Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України. Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) 4 березня.

4 березня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що слова французького президента Еммануеля Макрона про розширення французького ядерного арсеналу є «дуже дестабілізуючими». У Москві стверджують, що спроби НАТО посилити ядерне стримування є «частиною тенденції до мілітаризації» під прикриттям «антиросійської» риторики. Захарова також розкритикувала зусилля Великобританії та Франції щодо європейської співпраці в галузі ядерного стримування, назвавши це «неконтрольованим розширенням».

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Речниця російського відомства повторила брехню про те, що Британія і Франція планують передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю і засоби її доставлення.

ISW оцінює, що заяви Захарової є частиною кремлівської кампанії рефлекторного контролю — методу, за допомогою якого країна-агресор намагається змусити опонента самостійно прийти до заздалегідь визначеного рішення в інтересах Кремля. Наразі Москва спрямовує зусилля на гарантії безпеки для України, погрожуючи Лондону і Парижу потенційними ядерними ударами.

Погрози Кремля на адресу Британії та Франції також є фактичною спробою отримати право вето на рішення НАТО, що стосуються як заходів ядерного стримування, так і потенційного розгортання військ Коаліції охочих в Україні, підкреслює ISW.

2 березня президент Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість ядерних боєголовок у рамках посилення сил стримування. Наразі країна має менш ніж 300 одиниць, анонсоване збільшення буде першим нарощуванням ядерного потенціалу Франції щонайменше з 1992 року, писало AP.