Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

Про це він повідомив за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — сказав глава держави.

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Президент також зазначив, що ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою.

Він каже, що командування РФ постійно намагається перебільшити досягнення своїх військ на передовій і надалі використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.

Зеленський розповів: Україна має чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Глава держави зауважив, що Україна буде реагувати відповідно.

Президент доручив Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можна зробити відкритими.

6 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

12 березня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників.

Пізніше Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, РФ передала Ірану безпілотники типу Shahed, які Тегеран використав проти американських баз та своїх сусідів на Близькому Сході.