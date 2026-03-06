Росія надає Ірану розвіддані для ударів по базах США на Близькому Сході — The Washington Post

Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході, повідомляє The Washigton Post із посиланням на джерела.

За інформацією трьох офіційних осіб, які знайомі з розвідданими, Росія надає Ірану розвіддані для нанесення ударів по американських військах на Близькому Сході, що є першою ознакою того, що ще один супротивник США бере участь у війні, хоч і не прямо.

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Зокрема, з початку військової операції Росія передала Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів, зокрема військових кораблів і літаків.

«Схоже, що це досить комплексні зусилля», — сказав один зі співрозмовників.

За словами чиновників, здатність іранських військових визначати місце розташування американських військ погіршилася менш ніж за тиждень після початку бойових дій.

Двоє інших джерел заявили, що Китай, імовірно, не допомагає Ірану в обороні, незважаючи на тісні зв’язки між двома країнами.

Іран має лише кілька військових супутників і не володіє власним супутниковим угрупованням, що робить дані, надані Росією, надзвичайно цінними, уточнює видання. Крім того, Пентагон швидко витрачає свої запаси високоточної зброї і перехоплювачів протиповітряної оборони.

Один із чиновників розповів, що якість збору розвідданих Росією не на рівні американської, але все одно залишається однією з найкращих у світі.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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Інфографіка: NV

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив терміни. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинуло четверо американських військових.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі США.