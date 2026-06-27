Сікорський: Росія може готувати операцію під чужим прапором для нападу на НАТО

Сікорський не виключає російських провокацій для виправдання атаки на НАТО (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія може вдатися до «операції під чужим прапором», щоб виправдати напад на країну НАТО . Про це він розповів у інтерв'ю CBS News 26 червня.

Сікорський не виключив, що подібний сценарій може бути реалізований у найближчі два роки.

«Я не виключаю, що росіяни можуть організувати якусь операцію під чужим прапором на території Росії, щоб отримати привід для удару по одній із країн НАТО», — сказав очільник МЗС Польщі.

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Він наголосив, що міжнародна спільнота має чітко дати зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що «ми знаємо, що він затіяв, що нас не обдуриш і що це буде абсолютно неприйнятно, і що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО».

26 червня The Guardian з посиланням на західні джерела писала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах.

Латвійська розвідка заявила, що бачить ознаки підготовки РФ до військових провокацій проти Естонії, Латвії, Литви або Польщі. Однак це не буде повномасштабним вторгненням, уточнили джерела газети.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловлював думку, що Росія найближчим часом не планує перевіряти дію статті 5 НАТО шляхом прямого нападу на держави Альянсу.

11 червня командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг припустив, що Росія може здійснити напад на Німеччину до 2029 року.