Сікорський заявив, що РФ може готувати провокацію з українськими дронами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, у якій використовуватиме українські дрони.

Про це повідомляє Polsat News.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства під час візиту до США підтвердив, що Польща очікує на таку російську провокацію, і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони.

Реклама

«Путін навіть казав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна — член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони й використати їх для нападу на країну — член НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад», — сказав Сікорський.

За його словами, господар Кремля Володимир Путін може вдатися до таких дій, «тим паче що він у розпачі й програє».

Інфографіка: NV

«Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про провокацію в Глайвіці 1939 року, коли агенти Абверу, перевдягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, — не роби цього», — наголосив міністр.

3 липня видання The Telegraph із посиланням на джерела повідомило, що США попередили про плани країни-агресора Росії здійснити збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути ракетні удари, атаки безпілотників або перетин кордону російськими військовими.