«Послуга за послугу». Путін запропонував припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо США зроблять те саме для України — Politico
Росія може припинити обмін розвідданими з Іраном, але є умова (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Москва запропонувала США угоду «послуга за послугу», згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію.
Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомляє Politico з посиланням на джерела.
Двоє осіб, ознайомлених із ходом переговорів між США та Росією, повідомили виданню, що таку пропозицію російський спецпосланець Кирило Дмитрієв зробив представникам адміністрації Дональда Трампа — Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру — під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі.
США відхилили цю пропозицію, додали джерела.
Однак сам факт існування такої пропозиції викликав занепокоєння серед європейських дипломатів, пише видання. Вони побоюються, що Москва намагається вбити клин між Європою та США у критичний для трансатлантичних відносин момент.
Білий дім відмовився від коментарів. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.
Європейський дипломат у коментарі Politico назвав російську пропозицію «обурливою». Ця ініціатива, ймовірно, посилить підозри в Європі щодо того, що зустрічі Віткоффа та Дмитрієва не приносять реального прогресу на шляху до мирної угоди. Натомість Москва розглядає їх як шанс заманити Вашингтон у велику угоду між двома державами, яка залишить Європу «на узбіччі».
Інше джерело видання зауважило, що президент Франції Еммануель Макрон заявляв у січні, що «дві третини» розвідувальної інформації для України зараз надає Франція.
США продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною, навіть попри скорочення інших видів підтримки. Вашингтон ненадовго призупиняв цей обмін у лютому минулого року після провальної зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
11 березня 2025 року обмін розвідувальною інформацією між США та Україною відновився, і американська зброя почала знову надходити в Україну після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії.
6 березня 2026 року видання The Washigton Post з посиланням на джерела повідомило, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.
8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.
Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.
10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.