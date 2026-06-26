Російський диктатор Володимир Путін та Президентський полк РФ у Кремлі, 23 червня 2026 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Країна-агресор Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах, пише The Guardian з посиланням на західні джерела у п'ятницю, 26 червня.

Латвійська розвідка заявила, що бачить ознаки підготовки РФ до військових провокацій проти Естонії, Латвії, Литви або Польщі. Однак це не буде повномасштабним вторгненням, уточнюють джерела.

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Розвідка вважає, що Росія не здатна відкрити другий фронт, але розглядає можливість «гібридних атак, таких як ракетні удари, запуск дронів або інші дії, покликані надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше у вас з’являться власні проблеми».

Високопоставлений чиновник з іншої країни-члена НАТО також підтвердив ймовірну підготовку РФ до провокацій. Він сказав, що НАТО «отримує розвідувальні дані» про те, що диктатор Володимир Путін «планує щось проти країн Балтії».

Метою потенційних російських провокацій може бути перевірка згуртованості НАТО. Путін, за словами джерел, хоче дізнатися, чи підтримає США найменші країни-члени Альянсу у разі загрози.

Інфографіка: NV

Західні джерела побоюються, що небезпека посилюється, оскільки Кремль опинився під тиском через кампанію України з ударів на великі відстані, зокрема по цілях у Москві та Санкт-Петербурзі. Тому Путін може піти на військові дії проти східного флангу НАТО у відчайдушній спробі «кинути кості», сказано у матеріалі.

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«Москва шукатиме шляхи, щоб порушити нинішню тенденцію — чи то шляхом горизонтальної ескалації [поширення конфлікту на інші країни], чи то шляхом дій в інших регіонах. Не слід очікувати, що Росія пасивно визнає поразку», — заявив експерт з питань Росії з аналітичного центру Chatham Hous Кір Джайлз.

Західне військове джерело назвало нинішній період «небезпечним». Росія може вдатися до агресивних дій, якщо Путін відчує, що на нього чиниться тиск у зв’язку з тим, що війна перенеслася вглиб Росії, пише The Guardian.

На початку червня начальник Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що РФ отримала перевагу над НАТО у війні з використанням безпілотників і може спробувати використати «вікно можливостей» до кінця 2028 року для вторгнення в Балтію.

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11 червня командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг припустив, що Росія може здійснити напад на Німеччину до 2029 року.