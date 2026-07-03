США попередили, що країна-агресор Росія планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами, пише The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького.

За даними видання, Вашингтон кілька разів попереджав Варшаву про російські наміри. Провокацію можуть розпочати вже за кілька місяців.

Польські джерела у сфері безпеки вважають, що Москва таким чином намагатиметься посилити ескалацію та змусити західних союзників припинити допомогу Україні.

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За даними джерел, сценарії провокацій можуть включати атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури, такі як електростанції, або імітацію повітряних ударів, що змусить Польщу задіяти свої системи протиповітряної оборони. Чиновники також не виключають «найекстремальніший сценарій» — традиційний напад, зокрема невелике наземне вторгнення військових РФ або Білорусі у прикордонні регіони.

Росія могла б представити це як випадкове проникнення на польську територію через збій GPS або як фейкову «рятувальну операцію» з вилучення вертольота, що зазнав технічної несправності, пише The Telegraph.

Москва може розраховувати, що у такому випадку Польща, замість того щоб відкрити вогонь по російських чи білоруських військовослужбовцях, під тиском США буде змушена вести переговори, повідомляють польські джерела. Сценарій, за якого росіяни виведуть свої війська з Польщі в результаті цих переговорів, а не через те, що їх змусили це зробити військовим способом, з точки зору Москви розглядатиметься як «перемога».

Інфографіка: NV

Припинення західної підтримки України могло б стати головною вимогою Росії під час переговорів в обмін на виведення військ з Польщі, сказано у матеріалі.

Одне з джерел заявило, що США «систематично інформують Польщу» про російські плани щодо атаки на східний фланг НАТО. Не виключено також провокації в одній з країн Балтії. Джерело у сфері безпеки країни Балтії підтвердило The Telegraph, що такі плани обговорювалися в Москві.

Росія може потім спробувати заявити, що «провокацію» здійснила Україна. Будь-яка наземна атака з боку РФ може бути здійснена або з Калінінграда, де розміщена російська ядерна зброя, або з Білорусі, сказано у матеріалі.

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26 червня британська газета The Guardian з посиланням на західну розвідку написала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах. Повномасштабного вторгнення РФ не очікується, це можуть бути гібридні атаки, зокрема удари ракетами, БпЛА або інші дії.

29 червня Міністерство оборони Литви заявило, що не бачить ознак того, що країна-агресор готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але загроза диверсій залишається високою.