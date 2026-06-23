Росія заявила про готовність відновити контакти з ЄС (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Помічник диктатора Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що країна-агресор готова до діалогу з Європейським союзом.

Про це він сказав у вівторок, 23 червня, під час XII Міжнародного науково-експертного форуму Примаковські читання, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, з боку ЄС уже «були якісь спроби» встановити контакти з Росією.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи готова Росія до переговорів із Брюсселем, Ушаков відповів ствердно.

Переговори України з Росією: останні новини

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту.

Путін відхилив пропозицію про зустріч.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремляз метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.