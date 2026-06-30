Кремль намагається встигнути підготуватися до масштабних санкцій Євросоюзу, які набудуть чинності 1 січня 2027 року, заявили в розвідці (Фото: REUTERS/Marina Lystseva)

Про це у вівторок, 30 червня, повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Як зазначили у СЗР, у Кремля є ключова мета — встигнути підготуватися до масштабних санкцій Європейського Союзу, які набудуть чинності 1 січня 2027 року.

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«Нові обмеження повністю заблокують доступ російських суден до європейських терміналів. Це змушує Москву шукати обхідні шляхи, аби за будь-яку ціну зберегти поточні обсяги експорту газу та фінансування держбюджету», — пояснили у розвідці.

Росія за допомогою анонімних структур, використовуючи заплутані ланцюжки власності, викупає старі танкери по всьому світу. Протягом останніх п’яти місяців на російський ринок надійшло шість старих танкерів-газовозів.

«До того ж з лютого 2024 року по травень 2025 року через підставні компанії вже було придбано сім аналогічних суден», — повідомили у СЗР.

У 2026 році Росія викупила у близькосхідного власника викупила чотири газовози — Orion, Kosmos, Merkuryy та Luch. Всі судна, вік кожного перевищує 19 років, вже залучені до транспортування російського СПГ.

Загалом обсяг «тіньового СПГ-флоту» Росії зріс приблизно до 23 суден.

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Чинний план ЄС передбачає припинення імпорту російського СПГ за новими контрактами з 1 січня 2027 року та поетапну відмову від трубопровідного російського газу до вересня 2027 року.

18 червня агентство Reuters повідомило, що компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.

«Нові правила забороняють компаніям торгувати російським СПГ або реалізовувати його в третіх країнах, оскільки не має значення, чи призначений російський СПГ для ЄС, чи ні», — цитувало агенство лист з офісу комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, адресованому компанії Poten and Partners.

Наразі Росія за допомогою тіньового флоту перевозить по світу зростаючі обсяги санкційної нафти.

Інфографіка: NV

Як зазначається на порталі War & Sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, тіньовий танкерний флот з загальним дедвейтом понад 100 млн тон (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів) налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з «заплутаними» структурами власності та управління, розташованими у «дружніх» юрисдикціях, під «зручними» прапорами.