Роман лідера ультраправої партії Національне об'єднання (Rassemblement national, RN) та ймовірного кандидата в президенти Франції Жордана Барделли з італійською принцесою Марією Кароліною Бурбон-Сицилійською ускладнює його спроби залучити на свій бік представників робітничого класу.

Про це в п’ятницю, 3 липня, пише Politico у розгорнутій статті, присвяченій італійській принцесі.

Автори вказують, що Марія Кароліна Бурбон може стати наступною першою леді Франції.

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Зокрема, у критиків Барделли з’явилася чудова нагода для атак: мовляв, захисник робітничого класу з партії RN занадто зближується з тією самою елітою, проти якої, як стверджує його політична сила, вона виступає.

Стосунки Барделли та Марії Кароліни Бурбон-Сицилійської перетворилися на політичний тягар для RN, яка позиціонує себе як голос простих французьких виборців, що виступають проти впливових і багатих.

Роман уже став причиною першого за останні місяці промаху Барделли перед камерами. При тому, що цей французький політик відомий своєю дисциплінованістю у стосунках із ЗМІ та ретельно контрольованим публічним образом.

Ризики стали очевидними в червні, коли Барделлу та його супутницю помітили на Гран-прі Формули-1 у Монако. Politico зазначає, що політик і його дівчина пили напої та сміялися в оточенні VIP-гостей, у той час як Франція була шокована зґвалтуванням і вбивством 11-річної школярки.

Через кілька днів Барделлу в ефірі телеканалу в прайм-тайм запитали щодо доречності цієї поїздки з огляду на те, що вона збіглася з мовчазним маршем на згадку про дитину, на що він відреагував різко.

Як зазначає Politico, Жордан запитав: «Це серйозне питання?» — і сказав, що «[мовчазні марші] відбуваються щодня». Хоча він також наголосив на бажанні родини, щоб політики не брали участі в демонстрації, за такою реакцією послідували критичні заголовки, в яких Барделлу звинувачували в нібито відсутності емпатії.

У його власному таборі це також викликало занепокоєння.

Так, один із представників ультраправих, який на той момент уже покинув партію, вказав на враження, яке справив Барделла. «У політиці це небезпечно», — сказав співрозмовник видання, який побажав зберегти анонімність.

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«Відсутність співчуття, цинізм. Я не стверджую, що це саме його випадок, але саме таке враження це може справити», — цитує Politico свого співрозмовника.

Цей інцидент не похитнув позиції Барделли, проте пильна увага до нього лише набирає обертів — 7 липня він дізнається, чи стане він кандидатом у президенти від RN.

Барделла та Марія Кароліна познайомилися у 2025 році й вперше публічно заявили про свої стосунки у квітні 2026 року. Виховання 23-річної принцеси різко контрастує з вихованням Барделли, який виріс у неблагополучному районі в передмісті Парижа.

Згідно з аналізом французької газети Le Monde, дівчина є спадкоємицею сімейного статку в розмірі понад 130 мільйонів євро, що зберігається в офшорних трастах.

Марія Кароліна виросла в Парижі, Римі та Монако, її вчителями були приватні репетитори (до 12 осіб), які часто подорожували разом із родиною.

За словами представника RN, ім'я якого Politico не розкриває, показне багатство може зашкодити Барделлі. «Ми живемо в суспільстві, яке не любить, коли розкіш виставляють напоказ», — сказав він.

Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська — старша дочка принца Карло та принцеси Камілли, герцогів Кастро. Рід походить від королівських родин Італії та Франції.

Генеалогічне дерево Марії Кароліни безпосередньо пов’язує її з Людовиком XIV, французьким «Королем-сонцем» XVII століття. Однак ще тісніше її родина пов’язана з колишнім Королівством Обох Сицилій.

Чергові президентські вибори у Франції відбудуться у два тури: перший — 18 квітня 2027 року, а другий — 2 травня.

Згідно з Конституцією, голосування має відбутися за 20−35 днів до закінчення повноважень чинного президента. Свій другий п’ятирічний термін Еммануель Макрон розпочав 14 травня 2022 року.