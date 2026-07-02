Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії та президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV запевнив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може зупинити війну Росії проти України одним телефонним дзвінком, але свідомо цього не робить.

«Сі Цзіньпін офіційно підписався під російським повномасштабним вторгненням про неприпустимість розширення НАТО на схід, це державна позиція КНР. Так само як КНР багато разів визнавала проросійську конституцію після окупації додаткових українських територій», — наголосив Харитонов в ефірі Radio NV.

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Він назвав «ілюзіями» та «видаванням бажаного за дійсне» те, що Китай визнає суверенітет України та підписаний двома країнами у 1992 році документ про це, через який Україна не визнає Тайвань.

«Очевидно, Китай по суті не підтримує нічого українського, і ці першопричини — це про те, що Україна має поважати безпекові занепокоєння росіян — відмовлятися від НАТО, армії, не знаю, що китайці мають (на увазі - ред.) під цим. Але це типові заяви. Вони ж періодично роблять заяви такого роду, аби Україна сідала за стіл переговорів із Росією. Та вони самі нічого для цього не роблять, бо Сі Цзіньпін як був, так і є однією людиною, яка здатна завершити війну одним телефонним дзвінком. Він цього свідомо не робить, далі підживлює російську війну. Ми бачимо інтенсифікацію російської підтримки на всіх рівнях з боку Китаю. І це та реальність, із якою ми маємо справу», — наголосив експерт зі Східної Азії.

Роль Китаю у війні Росії проти України — головне

29 червня Китай закликав Росію та Україну якнайшвидше повернутися до переговорного процесу для завершення війни. Відповідну заяву заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей зробив під час засідання Ради Безпеки ООН.

У травні агентство Reuters повідомляло, що наприкінці 2025 року близько 200 російських військових таємно пройшли підготовку на території Китаю, а частина з них згодом повернулася на війну проти України.

За словами джерел, ці навчання були передбачені двомовною угодою між РФ та КНР, підписаною в Пекіні 2 липня 2025 року російським генерал-майором Рустамом Хусаїновим та китайським старшим полковником Сунь Даюнем.

В угоді йшлося про те, що російські військові проходитимуть підготовку на базах у Пекіні та Нанкіні, а китайські військові одночасно навчатимуться в РФ. Росіян готували у сферах дронів, радіоелектронної боротьби, армійської авіації та бронетанкової піхоти. В угоді було заборонено будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ та повідомлення третіх сторін.

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15 червня 2026 року висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Брюссель підтвердив через власні канали, що навчання дійсно відбулися, і зараз оцінює їхні наслідки. У Пекіні назвали ці коментарі «нічим іншим, як наклепом».

1 липня агентство Reuters повідомило, що таємні навчання російських військових у Китаї особисто схвалив міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Китай є найбільшим імпортером російської нафти і за перші п’ять місяців 2026 року наростив цей імпорт на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також Китай є найбільшим покупцем російського газу.

Крім того, китайські компанії допомагають російському тіньовому флоту, а також постачають товари необхідні для виробництва російської зброї.

8 квітня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України взяли в полон у Донецькій області двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

Наступного дня він заявив, що у складі армії Росії проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю. Про них відомо українським спецслужбам.