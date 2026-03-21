«Не дам водити себе за носа». Фіцо заявив, що може заблокувати кредит ЄС для України вслід за Орбаном

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України, як це зробив його угорський колега Віктор Орбан .

Про це написало видання Aktuality у суботу. 21 березня.

Фіцо заявив, що Орбан, який заблокував кредит для України, «політично має рацію». На думку словацького прем'єра, відновленню роботи нафтопроводу Дружба заважає позиція Києва — мовляв, нафту припинили постачати «з ідеологічних причин».

Реклама

Також Фіцо заявив, що «не дасть водити себе за носа». Він мав на увазі запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Києва.

«Не можна сказати мені — Роберте, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, а потім говорити — тож приїзди до Києва, приїзди до мене в гості. Я не повний самогубця», — сказав Фіцо.

21 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні з 2 березня, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни трубопроводом Дружба.

27 лютого Володимир Зеленський провів з Фіцо телефонну розмову, під час якої запросив словацького прем'єра до України.

8 березня словацьке видання Dennik написало, що міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач закликав Роберта Фіцо не їхати до України, оскільки там «є люди, здатні застрелити» його.

Щодо блокування кредиту для України, то 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що не підтримає жодного рішення на користь України доти, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба.