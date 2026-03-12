Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область, 6 березня 2026 року (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

У міру того як війна, розв’язана Росією проти України, затягується, а мирні переговори заходять у глухий кут, розчарування українського лідера Володимира Зеленського Заходом стає дедалі помітнішим.

Про це пише оглядач видання Politico Джеймі Деттмер, звертаючи увагу на посилення риторики Зеленського.

Схоже, терпіння Володимира Зеленського вичерпується, і, зазначає автор статті, це починає проявлятися.

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Останнім часом президент України посилив риторику як щодо критиків, так і на адресу союзників — дорікаючи європейським лідерам у повільній підтримці, обмінюючись різкостями з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і ставлячи під сумнів підхід президента США Дональда Трампа до війни, пише Деттмер.

Більш жорсткий тон свідчить про зростаюче розчарування в Києві, оскільки мирні переговори опинилися в глухому куті, а фінансова підтримка під загрозою. Однак, вказує автор статті, в оточенні Зеленського попереджають, що такий тон може відштовхнути партнерів, від яких Україна залежить, як у плані грошей і зброї, так і в дипломатичній підтримці.

За словами колишнього радника Зеленського із зовнішньої політики, який побажав зберегти анонімність, розчарування починає впливати на його публічні заяви, «призводить до посилення риторики».

Співрозмовника Деттмера додав: «Це замкнуте коло, яке стає саморуйнівним».

Журналіст нагадав, що днями Європейський союз публічно засудив Зеленського за висловлювання на адресу, судячи з усього, угорського прем'єр-міністра. Президент України не назвав імені, але дав зрозуміти, що йдеться про Віктора Орбана, який блокує пакет допомоги на €90 млрд.

Слова Зеленського також викликали невдоволення угорської опозиції, представники якої вважають, що він втягується в риторичну ескалацію, вигідну Орбану напередодні парламентських виборів у країні.

Президент України також звинуватив угорського лідера в підтримці Москви і висловив розчарування в Європейському союзі за відсутність рішучих заходів.

Жорсткість тону Зеленського помітна не тільки на адресу таких опонентів, як Орбан, зазначає оглядач. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого місяця він спантеличив європейських лідерів своєю промовою, в якій критикував їх за недостатню допомогу Україні, а також за те, що вони мало роблять для власної оборони.

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Зеленський також став менш обережним у своїх висловлюваннях щодо президента США. Зокрема, Зеленський назвав несправедливим те, що Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не країну-агресорку Росію, йти на поступки для мирної угоди.

Проблема в тому, що додаткова критика «не призводить до відчутних результатів», цитує Джеймі Деттмер колишнього радника Зеленського.

Минулого тижня Дональд Трамп знову публічно назвав Зеленського головною перешкодою на шляху до миру, звинувативши його в неготовності йти на компроміси. Такий обмін репліками вказує, з якою швидкістю різкий тон президента України може отримати відгук, зазначає оглядач. Є ризик того, що у Вашингтоні та столицях Європи критики Зеленського можуть використати його тези для виправдання аргументу про те, що перешкодою для мирної угоди є Київ, а не Москва.

«Йому потрібно бути трохи обережнішим, коли йдеться про критику на адресу союзників», — каже аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Натія Сескурія.

Експерт додав, що для президента України буде надзвичайно важливо заручитися підтримкою всіх європейських союзників у взаємодії з Вашингтоном.

5 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на отримання 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, адже ці кошти потрібні для оплати озброєння. Однак поки що вони заблоковані Угорщиною, і Зеленський сказав, що передасть адресу «однієї людини», яка блокує перший транш кредиту, бійцям ЗСУ.

«Нехай вони йому телефонують і спілкуються своєю мовою», — висловився Зеленський.

В Угорщині відреагували на слова Зеленського, назвавши їх «погрозою» і «шантажем».

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, що передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання щодо відновлення транзиту російської нафти в країну трубопроводом «Дружба», який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.