Rheinmetall поставив Україні артилерійські снаряди зі свого нового заводу в Німеччині

Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставила в Україну першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм із нового заводу в Унтерлюсі. Решту снарядів має бути відправлено до кінця 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Перша партія для України містить п’ятизначну кількість снарядів і порохових зарядів, виготовлених на інших об'єктах компанії. При цьому компанія вже відправила понад половину замовлення.

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У компанії зазначили, що поставили Україні снаряди RH1412, які є новітнім продуктом Rheinmetall. Зазначається, що ці снаряди можна використовувати з різними системами калібру 155 мм, а самі боєприпаси мають велику дальність ураження. До 2030 року німецька компанія планує виробляти близько 1,5 мільйона 155-мм артилерійських снарядів щороку.

Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Rheinmetall офіційно запустив нову фабрику в Нижній Саксонії.

30 червня німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив, що отримав від України контракт на постачання артилерійських снарядів і метальних зарядів. Виробництво вже розпочато на підприємстві Rheinmetall в Іспанії. Виконати замовлення планують у першому кварталі 2027 року.

У 2023−2024 роках компанія вже повідомляла про постачання Україні 155-мм снарядів і метальних зарядів. У 2025 році також було оголошено про створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів в Україні, однак запуск заводу згодом відклали.