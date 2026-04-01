Rheinmetall визнає залежність від китайської бавовняної целюлози на 70% — Храпчинський

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський в інтерв'ю Radio NV зазначив, що компанія Rheinmetall визнає залежність від китайської бавовняної целюлози на 70%.

«Rheinmetall говорить, що ми залежні від Китаю в комплектуючих (для виробництва українських дронів — ред.), самі будучи залежними від китайської бавовняної целюлози на 70%. Він про це говорив, що ми залежні від китайської бавовняної целюлози на 70%. І чому так сталося? Бо екологічна програма Європи передбачала скорочення хімічних виробництв або ускладнювала норму. А зараз виробничі потужності ОПК Європи — улюблена фраза одного з американських представників — як п’яні матроси, скуповують усі хімічні виробництва в Європі, аби масштабувати виробництво або, можливо, створити свої рішення», — розповів Храпчинський в ефірі Radio NV.

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Він також зазначив, що якщо Європа захоче перейти з бавовняної целюлози на дерев’яну основу пороху знадобиться «переписування всієї доктрини НАТО, всіх натівських стандартів».

Ще у квітні 2024 року гендиректор Saab Мікаель Йоханссон заявляв, що Європа надто залежить від Китаю у виробництві пороху для боєприпасів і ризикує зіткнутися з кризою постачань, яка може загрожувати безпеці континенту.

Йоханссон закликав уряди знизити екологічні норми, щоб полегшити компаніям диверсифікацію ланцюжків поставок найважливіших військових компонентів.