«Застосовує оману та примус». Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав вербування Росією іноземців на війну в Україні

Європарламент ухвалив документ, який визнає, що РФ вербує у країнах Африки, Азії та на Кубі тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на війну в Україні у складі російської армії.

Про це йдеться у резолюції Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні, ухваленій у четвер, 12 березня.

Реклама

За резолюцію проголосували 479 євродепутатів з 539 присутніх, 17 були проти, 43 утримались, повідомила Європейська правда.

«Росія застосовує тактику омани та примус для вербування тисяч іноземних громадян із різних африканських держав, а також вербує осіб із Куби, Південної та Центральної Азії, щоб підтримувати свою жорстоку, неспровоковану, невиправдану, незаконну загарбницьку війну проти України», — йдеться у резолюції Європарламенту.

Депутати зокрема посилались на повідомлення держав Африки щодо мереж вербування, націлених насамперед «на осіб із районів із низьким рівнем доходу, переважно через платформи соціальних мереж, з фальшивими обіцянками працевлаштування, освіти або громадянства РФ».

Є також свідчення про те, африканських новобранців «змушують виконувати найнебезпечніші обов’язки на передовій, їх вважають витратними матеріалами та піддають расовим образам та дискримінації». Вербування стосується не лише чоловіків — згідно з оприлюдненою в документі інформацією, сотні африканських жінок були залучені до роботи на заводах зі збирання безпілотників у Росії «у надзвичайно небезпечних умовах».

Європарламентові нагадують про кейс громадянина Кенії Френсіса Ндунґу Ндаруа, який був оманливим шляхом завербований та відправлений на схід України.

«Європарламент рішуче засуджує торгівлю людьми та примусове вербування іноземних громадян до військової служби Росії та експлуатацію праці, пов’язану з війною», — йдеться у резолюції.

У листопаді 2025 року Міністерство закордонних справ Кенії повідомляло, що станом на той момент на боці країни-агресора Росії проти України воювали понад 200 кенійських громадян.

Реклама:

У лютому 2026 року кенійський депутат Кімані Ічунгвах, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб і управління кримінальних розслідувань, заявив, що РФ завербувала на війну проти України понад 1000 кенійців.

Також у лютому канал CNN повідомив, що громадянин Кенії Френсіс Ндунґу Ндаруа у вересні 2025 року поїхав до Росії, сподіваючись на роботу інженера-електрика. За місяць зв’язок з ним був втрачений, а у грудні у мережі з’явилось відео, на він застерігав інших африканців не їздити до РФ за пропозиціями роботи. «Вас заберуть до армії, навіть якщо ви ніколи не служили в армії, вас заберуть на передову, там справжні вбивства», — попереджав Ндаруа.