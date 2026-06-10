Росія ймовірно готується до розгортання десятків тисяч військових на кордоні з країнами НАТО одразу після припинення вогню в Україні (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Дослідження, проведене журналістами з країн Балтії та Північної Європи, показало, що Росія розбудовує інфраструктуру для розміщення десятків тисяч своїх військових поблизу баз НАТО.

Про це повідомило SVT у середу, 10 червня, з посиланням на результати дослідження, яке провело спільно з данськими, норвезькими та естонськими колегами.

За даними журналістів, йдеться про розміщення 80 тис. російських військових. Протягом зими РФ облаштовувала нові військові споруди неподалік кордонів зі Швецією та Фінляндією.

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Шведська розвідка припускає, що до розгортання Росія може вдатися після закінчення війни в Україні.

«Це загроза, до якої ми повинні ставитися серйозно», — заявили у Службі військової розвідки та безпеки Швеції.

Наразі НАТО посилює свою присутність на кількох локаціях уздовж так званого східного флангу. Йдеться зокрема про бази FLF Finland та FLF Latvia.

«Поки Росія бере участь у війні в Україні, конкретна серйозна військова загроза, до якої ми готуємося, є низькою. Але це може дуже швидко змінитися, якщо в Україні буде ухвалено режим припинення вогню», — зазначив командувач сил НАТО в країнах Балтії та Польщі, генерал-майор Браян Ніссен.

За допомогою супутникових знімків журналісти з’ясували, що Росія облаштовує інфраструктуру на кількох прикордонних локаціях, зокрема: