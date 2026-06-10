РФ облаштовує інфраструктуру для розгортання 80 тисяч своїх військових на кордонах з країнами НАТО — ЗМІ

10 червня, 18:05
Росія ймовірно готується до розгортання десятків тисяч військових на кордоні з країнами НАТО одразу після припинення вогню в Україні (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Росія ймовірно готується до розгортання десятків тисяч військових на кордоні з країнами НАТО одразу після припинення вогню в Україні (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Дослідження, проведене журналістами з країн Балтії та Північної Європи, показало,  що Росія розбудовує інфраструктуру для розміщення десятків тисяч своїх військових поблизу баз НАТО. 

Про це повідомило SVT у середу, 10 червня, з посиланням на результати дослідження, яке провело спільно з данськими, норвезькими та естонськими колегами.

За даними журналістів, йдеться про розміщення 80 тис. російських військових. Протягом зими РФ облаштовувала нові військові споруди неподалік кордонів зі Швецією та Фінляндією.

Реклама

Читайте також:
Сьогодні повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевершило за тривалістю Першу світову війну

Шведська розвідка припускає, що до розгортання Росія може вдатися після закінчення війни в Україні.

«Це загроза, до якої ми повинні ставитися серйозно», — заявили у Службі військової розвідки та безпеки Швеції.

Наразі НАТО посилює свою присутність на кількох локаціях уздовж так званого східного флангу. Йдеться зокрема про бази FLF Finland та FLF Latvia.

Читайте також:
Росія глушить GPS по всій Європі з космосу: науковці та військові США виявили джерело атак

«Поки Росія бере участь у війні в Україні, конкретна серйозна військова загроза, до якої ми готуємося, є низькою. Але це може дуже швидко змінитися, якщо в Україні буде ухвалено режим припинення вогню», — зазначив командувач сил НАТО в країнах Балтії та Польщі, генерал-майор Браян Ніссен.

За допомогою супутникових знімків журналісти з’ясували, що Росія облаштовує інфраструктуру на кількох прикордонних локаціях, зокрема:

  • у селищі Печенга — 10 км від кордону з Норвегією, там зафіксовано будівництво військового житла та накопичення транспортних засобів;
  • у місті Петрозаводськ — 190 кілометрів від кордону з Фінляндією, так само спостерігається зведення нового військового містечка;
  • у селищі Саперне — 80 км від Фінляндії;
  • у містах Балтійськ та Калінінград — 30 кілометрів від Польщі;
  • у селищі Кирилівське та місті Кандалакша (70 та 110 кілометрів від Фінляндії).
Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Росія НАТО Швеція Фінляндія

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies